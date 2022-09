La conductora y actriz Lucecita Ceballos aplaude que Karla Tarazona haya decidido separarse del empresario Rafael Fernández, pues resaltó que es en vano continuar con un matrimonio cuando ya no existe amor por una de las partes.

“He coincidido con Karla (Tarazona) cuando trabajábamos en una radio, pero en diferentes programas. Me parece una chica buena onda, me cae bien y no tengo nada negativo que comentar de ella. Me hace pensar que es buena persona, pero me da penita lo de su matrimonio (con Rafael Fernández). Siempre da pena que la gente se separe, pero es más lamentable seguir con alguien si ya no hay amor. No me parece quedarse con una persona solo por guardar las apariencias, si ya no hay amor, no hay nada”, sostuvo Ceballos.

Entonces, ¿Aplaudes la decisión que tomaron?

El sol no se puede tapar con un dedo, si las cosas ya no funcionaban, pues adiós y gracias. Fue lo mejor que pudieron hacer porque si se dieron cuenta que no existe el principal factor, que es al amor, lo mejor es que cada uno esté por su lado y que las cosas terminen antes de que se propicien situaciones como la falta de respeto, maltrato físico o verbal. Me parece bien que hayan terminado educadamente, ha sido lo más sano para los dos.

Tú llevas un matrimonio de 27 años con tu esposo Rony Ríos... ¿Consideras que fue un error de ellos (Karla y Rafael) casarse tan rápido?

A veces, nos gana la emoción, es mejor esperar un tiempito y conocerse mejor para estar seguros de dar ese paso. Al comienzo (de una relación), todo es ternura, halagos van y vienen, pero la verdadera personalidad sale a relucir en la convivencia.

¿Existe algún secreto para tener un matrimonio duradero?

El matrimonio es cosa seria. En cuanto al mío, pues te diré que un método para que la relación funcione es no acumular malestares. Con los años aprendí que lo que no me gusta o me hiere... lo digo en el momento y no me callo nada. La comunicación, confianza y tolerancia son factores muy importantes para que el matrimonio funcione.

¿Llevas terapia de pareja con tu esposo?

No, pero me parece una buena alternativa. Yo nunca he considerado ni llevado terapia. No la hemos necesitado, siempre hemos conversado las cosas, hemos tenido distanciamientos y altibajos, pero luego hemos conciliado. No hemos tenido necesidad que intervengan terceras personas.

