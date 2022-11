El cantante Lucho Cuéllar salió en defensa de su amigo John Kelvin y señaló que sí cree en su arrepentimiento, tras haber salido de prisión y donde estuvo porque fue acusado de agresión física y sexual contra la madre de sus hijos, la cubana Dalia Durán.

“Tuve oportunidad de ver la entrevista que dio John al programa ‘Amor y fuego’. Lo único que puedo decir es que quien solo tiene que creer en él es el mismo John , tiene que demostrarle a su familia e hijos que está buscando un cambio o mejoría en su vida. Me alegra porque está avanzando, si la gente le cree o no, que tampoco le sume o le reste, así de sencillo. El cambio es para uno mismo, no para el resto. A la gente le gusta hacer leña del árbol caído, pero él tiene que seguir adelante y trabajando por él y por sus pequeños. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad en la vida” , sostuvo Cuéllar.

Se te ha visto con John en los últimos días... ¿Lo ves cambiado?

He compartido con él, existen algunos proyectos, él tiene ganas de mejorar, pero lastimosamente hay gente detractora, que empieza a hablar y que no cree en su cambio. A John no le debe interesar la vida del resto, sino su mejoría. La gente no es feliz cuando uno quiere ser feliz y hace las cosas bien.

¿Le has dado tu respaldo a John?

Como amigos, siempre le aconsejo y reitero que tiene que seguir por la buena línea. Ya dependerá de él en hacer las cosas bien y callar la boca a mucha gente. El tiempo da las mejores respuestas, así que John solo tiene que seguir adelante por sus hijos y siempre de la mano de Dios.

¿Crees que le están haciendo cargamontón a John, tras la entrevista que dio al programa ‘Amor y fuego’?

Obviamente, pero confío que con el tiempo les tapará la boca a muchos, confío en él y espero que no nos decepcione. Sé que ahorita está dedicado a trabajar y en darle lo mejor a sus pequeños. John es un gran cantante, tiene talento y ama hacer música. Está retomando su trabajo porque tiene responsabilidades que cumplir y unos hijos por quienes velar. Déjenlo trabajar tranquilo, que sus acciones hablen por él.

¿Qué novedades se vienen con la música?

Con full trabajo, gracias a Dios. Estoy tratando de recuperar el tiempo que perdimos por la pandemia y a punto de sacar una nueva canción que se llama ‘Navidad sin ti’, que será en homenaje a las personas que se fueron por culpa del coronavirus.