La cantante criolla Lucía de la Cruz cumple 69 años este sábado y aseguró que sigue teniendo jale con los chibolos, tal es así que su exesposo Luisito Caycho le ha propuesto nuevamente matrimonio, sin embargo, la criolla indicó que es una decisión muy difícil de tomar, sobre todo porque el popular ‘chamaco’ es un hombre inestable.

“El sábado es mi cumpleaños y con la bendición de Dios lo recibiré trabajando porque ese día me presentaré en ‘La casa de la salsa’ y en ‘La peña del carajo’, así que me siento una mujer bendecida y con mucha fuerza. Sigo siendo una mujer diabética, pero doy gracias al señor y a mi madre santa porque estoy bien”, manifestó la cantante.

Cumples 69 añitos y sigues robando suspiros en los hombres...

Sabrás que sí porque Luisito Caycho me ha ofrecido matrimonio. Me ha dicho que el 20 voy a tener una sorpresa.

¿Vendrá a verte a Lima?

No lo sé, pero si tengo conocimiento que ya tiene todos sus papeles en regla en España.

Hace poco se reencontraron en España... ¿Hubo ‘remember’?

No. En lo absoluto, no tuve tiempo para nada, pero me dio mucho gusto saber que le está yendo bien con su restaurante.

Por lo visto, le has movido el piso, tras el reencuentro que tuvieron...

No sé, pero me ha dicho que por mí no pasan los años. Le dije que él es mucho menor que yo, pero se está volviendo viejo. A mí me dicen que soy como el Polystel, me mantengo, aunque pasen los años.

¿Cómo tomaste tu propuesta de matrimonio?

Le dije que ese tipo de propuestas hay que pensarlas al millón, de la noche a la mañana no se puede decidir algo que es delicado, sobre todo porque ya hemos tenido una relación y un matrimonio, así que no me gustaría repetir el mismo plato.

Entonces, ¿No descartas la posibilidad de casarte nuevamente con él?

No. Sin embargo, tengo que pensarlo al millón. Mi mente está pensando en que tengo que relucir mi vejez con un hombre de 40 o con un profesional de 50 años, pero que no sepan que soy artista y sea extranjero. Vivo enamorada de los peruanos, pero el hombre extranjero es fiel.

Con respecto a Luisito, ¿Crees en la frase: ‘Figurita repetida no llena el álbum’?

Luis tiene una forma de pensar muy linda, es amoroso y cariñoso, pero es muy inestable y no quiero inestabilidad en mi vida. Eso no deseo, así que sigo soltera pero no desatendida.

Por cierto, ¿Estás conociendo a algún extranjero?

Conocí a un chico en Roma, de madre peruana y padre italiano. Fue mi seguridad personal cuando estuve por allá. Se llama Jonathan, tiene 28 años y nos comunicamos todos los días. Me ha dicho que existe la posibilidad que venga a Perú.





TE PUEDE INTERESAR: