La cantante criolla Lucía de la Cruz reconoció que ha sido infiel en algún momento de su vida, sin embargo, indicó que su corazón está actualmente tranquilo y que no tiene dueño.

“No solo los hombres pueden engañar a una mujer, yo sí lo he hecho (ha sido infiel a una expareja). Hay una canción que se llama ‘De qué estoy hecha’ y la letra dice que cuando cierras la puerta se van y ni sabemos lo que ellos (hombres) hacen, pero es una pena decirles a los hombres que ellos no saben lo que nosotras hacemos cuando se van”, expresó la criolla, quien por primera vez brindará un concierto junto a Manuel Donayre el 5 de febrero en el Auditorio del Parque de la Exposición, donde también se presentarán otros intérpretes del criollismo.

Este año cumples 70 años de edad y te sigues conservando bien... ¿Hay algún secreto?

El mayor secreto es la paz, espíritu sano y el amor hacia la música, que es lo que más amo hacer, cantar.

¿Cómo está tu corazón?

Tranquilo, abocado al nuevo disco que grabaré en marzo o abril para que salga en el mes de mayo. Será un disco en salsa, me verán en una imagen diferente, pero sin dejar lo criollo porque en el disco también habrá temas criollos.

Por cierto, hace poco comentaste que tu exesposo Luisito Caycho te propuso nuevamente matrimonio...

Sí. Él (Luisito) viene el 17 y me ha pedido de favor que lo vaya a recoger al aeropuerto así que le he dicho que no se preocupe porque iré a recibirlo. Nos vamos a reencontrar después de algunos meses.

¿Aceptarás su propuesta de matrimonio?

No puedo responder a algo que todavía no está en mi mente. Él sabe que lo quiero y admiro mucho por ser un hombre muy fuerte, sobre todo, es un hombre muy cargoso y metido.

¿Estás dispuesta a darle una nueva oportunidad?

No puedo decirle que le voy a dar porque sería mentirme a mí misma. Las cosas no son tan fáciles, uno se enamora una vez y ama una vez. No puedes enamorarte a cada rato, ahora solo vivo enamorada de mi público y de toda la juventud que me aplaude cada vez que estoy cantando en el escenario. Soy una de las pocas artistas criollas que se presenta en las discotecas donde hay mucha juventud y salsa. Eso me hace sentir bien y es un privilegio.





