Johanna San Miguel soprendió a los seguidores de Esto es Guerra al anunciar que ‘en pocos días’ comenzará la nueva temporada del reality de competencia, que este año celebra su primera década de creación. En ‘En boca de todos’, dejó abierta la posibilidad de que Flavia Laos y Austin Palao, ex de Luciana Fuster, vuelvan al programa.

Ante la posibilidad de que la anterior pareja de su saliente, Patricio Parodi, y su ex ingresen a EEG, Luciana aseguró no hacerse ningún lío. “Qué problema va haber, por qué habría un problema, yo no tengo problemas con nadie, al menos yo no sé si acá alguien tenga un problema pero normal”, acotó la chica reality.

Además, aseguró que todavía no empezó con su rutina de preparación física porque aún no le renuevan el contrato. “Todavía no me estoy preparando, estoy esperando que me llamen para arrancar con la preparación”, indicó para América Espectáculos.

LUCIANA REACCIONA AL AMPAY DE AUSTIN Y FLAVIA

Luego que el programa “Amor y Fuego” anunciara un nuevo ampay de Flavia Laos besando a Austin Palao, la modelo Luciana Fuster utilizó su cuenta de Twitter para lanzar tremenda indirecta a la nueva pareja.

La modelo publicó un contundente mensaje minutos después de la emisión de las imágenes en las que se ve a la actriz de “Ven Baila Quinciañera” y a Austin Palao, expareja de Luciana Fuster, besándose.

“El chiste se cuenta solo”, escribió la modelo de “Esto es Habacilar” en su cuenta de Twitter, una publicación que luego compartió también en su cuenta de Instagram, lo cual generó la rápida reacción de sus seguidores.

Le llueven críticas:

“No que no era tu amiga, ahora te indignas”; “Solo se llama karma”, “Te la devolvieron, querida”, “Todo el cargamontón que te hicieron (victimizándose) y ahora hace lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Recordemos que Luciana Fuster fue acusada por Flavia Laos de no tener códigos por iniciar un romance con su expareja, Patricio Parodi, pese a que ambas tenían una amistad.

Por otro lado, Austin Palao fue pareja de Luciana Fuster. Su romance se terminó hace algunos años en medio de la polémica por una presunta traición por parte de la chica reality con Emilio Jaime.

