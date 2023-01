El cantante Luigui Carbajal se siente entusiasmado porque dentro de pocos meses contraerá matrimonio civil y religioso con su novia Diana García, sin embargo, aclaró que no se casará por ‘canje’ y que está trabajando arduamente para solventar todos los gastos.

“ Los planes de matrimonio ya están encaminados, ya no hay marcha atrás, así que caballero nomás (risas) . La boda será en Lima, vendrán algunos invitados de provincia y del extranjero. Estamos corriendo con todos los preparativos porque será el día más especial de nuestras vidas y deseamos que todo salga bonito”, precisó Carbajal.

¿Cuándo se casan?

Nos casamos por civil y religioso en el mes de mayo, así que ya tan solo faltan cuatro meses . Mi novia vive en Nazca, pero llegará a Lima la primera semana de febrero para hacer nuestra confirmación, pues es uno de los requisitos indispensables para poder casarnos. Nosotros nos estamos encargando de ver cada detalle de nuestro matrimonio, los partes, decoración y todo. Estamos seguros que será la boda de nuestros sueños.

¿Estás nervioso por tu boda?

No, pero sí estoy emocionado. Ando esforzándome bastante para que todo salga bien, pues uno se casa una sola vez en la vida. Tengo a unan gran mujer a mi lado, me apoya y es mi soporte. Tenemos una relación sólida desde hace varios años y ahora estamos más que contentos por dar este gran paso, que es el matrimonio.

¿Te incomodaría que comparen tu boda con la de Brunella Horna o quizá la de Ethel Pozo?

No me molestaría, normal, que opinen, cada quien tienen derecho a opinar, pero si me parecería una falta de respeto. Estoy tratando de hacer lo más bonito y sencillo posible . Más allá que sea una fiesta lujosa, quiero que los invitados estén en la ceremonia, no me importa que vayan a la fiesta, sino que estén presentes cuando el padre nos dé la bendición. He sido honesto con todos los invitados porque así tiene que ser.

¿Vas a televisar tu boda?

No quiero que nadie televise nada ni tampoco deseo canje porque para esto estoy trabajando.

¿Dónde será la luna de miel?

Habrá, pero aún será en otro mes. Ya tenemos el destino, pero será una sorpresa.

¿Hay planes de encargar un bebé después del matrimonio?

Por el momento, nada de bebé. Estamos enfocados en trabajar y en consolidarnos. La idea de tener un hijo ya se verá más adelante, no estamos apresurados por ello.

