Luigi Carbajal contó que el fin de semana se llevó a cabo su confirmación al lado de su novia Diana, con quien se casará por civil y religioso en el mes de mayo, además, aclaró que no tendrá despedida de soltero porque no le vacila la idea ‘que le baile una mujer en paños menores’.

“ El fin de semana evité trabajar porque el sábado fue mi confesión y el domingo se realizó la confirmación con mi novia . Fue un momento muy emotivo, pues a veces somos demasiados ingratos con Dios, pero siempre necesitamos darle un tiempo al de arriba. Recibir a Dios en nuestros corazones ha sido increíble, ambos sentimos cosas muy bonitas”, expresó Carbajal.

¿Solo se realizó la confirmación de ambos?

También hice mi confesión, que ha sido muy diferente al de mi primera comunión. Fue una confesión frente al padre y me sentí raro porque fue como confesarle tus pecados frente a frente a una persona. Sin embargo, ahora me siento bien y estoy evitando tener pensamientos negativos.

¿Te sientes liberado y en paz?

Sí. Totalmente liberado y súper tranquilo. Siento que estoy descargado, limpio y que ya no tengo ninguna mochila encima. Me siento bien en todos los aspectos de mi vida. Todo el mundo me estuvo vacilando, me dijeron que el padre se iba a volver loco con mis confesiones, me han hecho leña.

¿Eres consciente que has llevado una vida descontrolada o bohemia?

No. Aunque no parezca... soy y siempre he sido muy tranquilo. Soy un hombre casero, así que tampoco es que haya sido un diablo o demonio, pero siempre me han molestado. La gente que solo soy diversión y relajo, pero me he vuelto muy correcto en muchas cosas. El hecho que siempre me vean sonriendo no quiere decir que esté pecando por aquí o por allá. Hay personas que tienen conceptos errados de mí hasta que me conocen.

Por cierto, ¿tendrás despedida de soltero?

La verdad es que no me llama la atención ni a ella ni a mí. Mis primos y amigos me quieren hacer mi despedida, al igual que a ella, pero es algo que no nos quita el sueño y me da igual. Si nos quieren hacer algo... será algo compartido, porque no me gusta la idea que me baile una calata. No me sentiría bien y no me agrada . Es algo que nunca me ha llamado la atención ni a mi novia tampoco.

¿Cómo van los preparativos para la boda?

Encaminados. Nuestro matrimonio es algo muy esperado por nuestras familias y amigos. Siento mucha alegría y emoción por parte de todos nuestros parientes cercanos.

En el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña hubo aguadito para los invitados... ¿También habrá algún ‘levanta muertos’ en tu matrimonio?

Sí. Mi familia es de cuchara brava, así que pongan lo que le pongan se lo van a comer. Cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, así que veremos con qué sorprendemos a los invitados para la ‘bajada’.