Luis Miguel: Netflix inició grabaciones de la serie sobre la vida del 'Sol de México'

¿Luis Miguel será de una de las estrellas cuyo talento volverá a ser valorado gracias aNetflix? Después de medio año de haberse anunciado que la plataforma digital de películas producirá una serie basada en la vida del polémico cantante, se publicó la primera foto con el elenco de la misma. Como se dijo en un inicio, el protagonista será Diego Boneta.



En la foto que se publicó en las redes sociales de Netflix, se a Diego Boneta, Camila Sodi, Óscar Jaenadam, Juanpa Zurita, Paulina Davila, Julio César Gonzáles y otros. “Feliz de finalmente poder compartir esta foto con ustedes! Es un honor poder ser parte de este proyecto y poder trabajar con este gran elenco. Vamos con todo!!!”, escribió Diego Boneta.



La vida de Luis Miguel tiene interesantes pasajes que han quedado sin resolver o que no se han a lo largo de su carrera o que no se han hecho públicos. El actor Juan Pablo Zurita interpretará a su hermano, de quien se dice es adicto a las drogas. ¿Se desarrollará la verdadera historia de su familia? No sé sabe dónde está su mamá ni cómo fue la muerte de su padre.



With my partners in crime ready to start this incredible adventure! Una publicación compartida de Diego Boneta (@diegoboneta) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 11:32 PDT

Camila Sodi interpretará a la pareja de Luis Miguel; sin embargo, se sabe que el ‘sol de México’ mantuvo varias relaciones. Con Aracely Arámbula tuvo el romance más largo, con ella tuvo dos hijos. También tiene una hija llamada Michelle, a quien tuvo fruto de su romance con Stephanie Salas.



El último momento complicado de Luis Miguel fue su arresto debido al juicio que mantuvo con su ex manager. En mayo se entregó a la justicia de Los Ángeles luego de emitirse una orden de arresto por desacato. Y es que el cantante no asistió a las citaciones que tiene por un juicio que mantiene con su ex manager.



Luego de pagar una fianza de un millón de dólares, Luis Miguel pudo recobrar su libertad. Sin embargo ahora tendrá que seguir los lineamientos del juicio.



