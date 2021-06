Macarena Gastaldo no tardó en responder a Diego Val, quien manifestó que no merecía que la rubia lo califique de ‘snack’ o que dijera que no quería nada con él pues no quería ‘subirle los humos’. “¿Si estoy decepcionado? No. Para nada. Más que decepcionado, tengo sentimientos encontrados. No supe que hacer, fuera de lo que haya hecho Maca, si filtraron los audios o no, era algo que no merecía y no solo yo, sino nadie. Pensé que estaba conociendo a Maca, compartí con alguien, a quien le brindé mucho respeto y amor, la igual que ella lo hizo conmigo. Para mí, eso (declaraciones) fue una cachetada porque fue una sorpresa. Si me ponía las cosas claras después del show que armamos, con todo el respeto del mundo… seguíamos siendo amigos y no pasaba nada. ¿Si he vuelto a hablar con ella? No, ni lo haré tampoco. No es que no le de importancia, pero no me importa”, declaró Val.

Macarena, Diego parece estar afectado por tus declaraciones pues dijo que no merecía lo que le hiciste…

Se está haciendo la víctima, todo el mundo lo conoce cómo es, la gente lo conoce más por sus romances con las chicas del espectáculo o escándalos que por su carrera musical. Ya no quiero ni que me lo mencionen, no le quiero dar pantalla. Es un picaflor que quiere quedar bien con todas, así que no venga a victimizarse porque nadie le cree.

Al decir que no sabe que si realmente filtraste los audios o no al programa de Magaly… ¿Crees que busca dejarte mal parada?

Me quiere hacer quedar como la mala de la película, pobrecito. Si sigue hablando o victimizándose voy a sacar todas las pruebas de como hablaba internamente, así que no me moleste. El que quiere hacer reality es él, no yo. Él no es una figura pública ni con trayectoria importante como para que yo me quiera colgar de él, al contrario. Él necesita de estos enredos (mediáticos) para resaltar, que se vaya hacer la víctima a Miami a ver si le funciona porque es la última vez que lo menciono.

¿Consideras que te utilizó para dar que hablar?

De todas maneras. A él le encanta el reality, además, el que me hizo quedar mal en televisión nacional fue él, al decir que no me estaba tomando en serio porque ya se iba del país en cuatro semanas. Yo le pedí disculpas (por los audios que filtró el programa de Magaly Medina) y no las voy a retirar porque yo sí soy una señorita y tuve los ovarios para ofrecerle las disculpas del caso, pero no cómo él... que dice ser un caballero y no tiene la valentía de pedir disculpas por referirse a mí de la misma manera que yo me referí.

Diego Val habla de Macarena Gastaldo en El Artista del Año

