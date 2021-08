La modelo Macarena Gastaldo señaló que siente pena por Paula Manzanal y resaltó que por fin se le cayó la careta, a raíz que a ella la tildó de ‘soplona’ y manifestó que Jossmery Toledo busca ‘hombres millonarios’.

Macarena, ¿Qué te parecieron las declaraciones de Paula sobre Jossmery?

Entre amigas se pueden decir muchas bromas o chistes, pero Paula ha sacado de contexto (una conversación que tuvo con Jossmery) para hacerla quedar mal.

Pero también la llamó arribista públicamente...

Una tiene que ser muy cuidadosa con lo que habla. Me da pena, ya me di cuenta la verdadera persona que es, estoy decepcionada, pero... ¿Qué me puedo esperar de Paula? Cuando las ratas se asustan dan esos golpes bajos.

¿Crees que a Paula se le cayó la careta?

Sí. Eso pasó. Me da pena porque a mí me mostraba una personalidad y por detrás era otra. Por un lado, me decía: ‘linda, hermosa’, pero por detrás me daba con un palo. ¿Si quiero que me pida disculpas? No espero nada de ella, ya nada me sorprende y espero que se dé cuenta lo que hace.

¿Volverías a ser su amiga?

No. Ya tengo muy marcado el significado de la amistad, lamento haberle hecho caso cuando estuvo mal por lo de Sheyla (Rojas), me metió cualquier cosa en la cabeza para hacerme pelear (con Rojas), lamento no haberle creído a Ignacio (Baladán), siempre abogué por Paula. Hasta me quiso poner en contra con Tefa (Valenzuela).

¿Paula te pidió que hablaras mal de Tefy, tras enterarse que ella estaba con su expareja?

Sí. Me metió cosas en la cabeza y me dijo que hablara mal, pero no lo hice porque a Tefa le tengo cariño.

¿También te has distanciado de Jamila Dahabreh?

Jamila no me habla, creo que Paula debe estar llenándole la cabeza de cosas.