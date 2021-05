Después que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ comprobara que Diego Val pasó todo el fin de semana en el departamento de Macarena Gastaldo, la argentina y el cantante se animaron a revelar que se están conociendo y pasándola bien, además, la guapa modelo negó que le haya ‘serruchado’ a Milett Figueroa, quien hasta hace unos días era vinculada sentimentalmente con el también actor.

“Dije que Milett me gustaba, es una mujer muy guapa, somos personas solteras, yo la respeto muchísimo. Espero que esta semana le vaya espectacular en el programa, ella sabe cómo me siento. ¿Si continúa nuestra amistad intacta? Obvio. Siempre ha sido lo mismo. Si algún día encuentra a la persona correcta, deseo que la ame y la respete. Le di flores porque se lo merecía, porque había tenido una semana especial y porque debemos encontrar personas que te quieran, te apoyen y no confundamos las cosas”, sostuvo Diego Val en ‘América hoy’, programa donde se presentó junto a la bella argentina.

Macarena, estuviste en ‘América hoy’ con Diego y revelaron que se están conociendo….

Es la verdad. Estamos solteros, me gusta, es un chico guapo, nos conecta la personalidad de cada uno y el interés es mutuo.

Pasaron todo el fin de semana en tu departamento… ¿Cómo la pasaron?

M: Estábamos jugando monopolio, era el monopolio más largo de la historia. (Risas)

D: No me podía mover.

Entonces, ¿se están conociendo más a fondo y pasándola bien?

M: Lo primordial es pasarla bien.

D: Eso es muy importante.

¿Qué es lo que más te agrada de Diego?

Su forma de ser, es detallista, tenía una florería pero ya le dije que la cierre porque si va a empezar a regalar flores a todas… no.

Sin embargo, la gente podría decir que ‘serruchaste’ o ‘partiste’ a Milett…

M: No ha sido así, porque los dos estamos solteros. Además, si estás conociendo a una persona (por Milett) y no te gustó, pero conociste a otra y te gustó. ¿Qué puedo hacer? Eso (‘serruchar’) hubiera pasado si tuviera un título (de enamorada o pareja oficial).

D: Pero nunca lo fue.

Hay personas que tildan de pobrecita a Milett, pero nadie sabe lo de nadie y quizá ella por ahí tenía un saliente…

D: Totalmente.

M: Es una chica bonita y a cualquier hombre le puede gustar. No se tiene por qué sentir intimidada o que digan que yo la partí, no es así.

Macarena, ¿A Diego le gustó más la carne argentina?

M: Prefiere la carne internacional.

D: Me encanta la parrilla. Tengo papá y hermanos argentinos.

Entonces, dejarán que las cosas fluyan y no descartan nada más adelante…

D: No. Lo importante es pasarla bien, es lo primordial, divertirse y mantener una sonrisa.

M: Sobre todo no ponerle títulos a nada. (L.Gamarra)









