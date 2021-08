Macarena Gastaldo no tiene ningún tipo de problema con Jossmery Toledo, luego que esta la calificara de “soplona”, y así lo dejó en calro la mañana de este miércoles en el programa “Mujeres Al Mando” donde estuvo como invitada.

La argentina apareció en el magazine que se transmite por Latina para responder algunas preguntas en un confesionario y no pudo evitar ser consultada por su relación con la modelo, tras la polémica que surgió la semana pasada.

“¿Es verdad que nunca perdonarías a Jossmery Toledo?”, le preguntó Karla Tarazona a lo que ella respondió: “Ella repitió algo que pensó que ya yo sabía cuando el reportero (de “Magaly TV: La Firme”) le preguntó (sobre si ella fue quien filtró la información de su presunta salida con futbolistas)”.

“Acá hubo un error, no se debió hablar cosas en televisión, se debió hacer en interno, como hacen las amigas, y solucionar las cosas y no divulgarlas. Yo creo que son errores y todos los cometemos y está bien aceptarlos y pedir disculpas”, agregó.

Para ‘Maca’ “Jossmery no tiene tanto que ver porque ella pensó que yo ya sabía del tema y simplemente afirmó una situación, porque ella es bien transaparente, no miente... No supo quizás qué responder y estuvo mal que lo diga en televisión”.

“Ella cometió errores y ya me pidió disculpas y es la que más está pendiente de mí porque obviamente yo la considero y hay cosas que, como vuelvo a repetir, no se deben decir en televisión. Yo creo que ya está todo dicho y ahí murió el tema”, finalizó al respecto.

