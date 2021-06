Macarena Gastaldo señaló estar decepcionada de Diego Val y aseguró que el cantante actúo de manera inmadura y dolida al decir que ‘no la estaba tomando en serio porque en cuatro semanas se iba del Perú’. “¿Tú crees que yo podía tomar a alguien en serio si me quedo cuatro semanas? Soy una persona soltera y la paso bien”, declaró Val luego de escuchar unos audios de la argentina que difundió el programa ‘Magaly TV: La firme’, donde ella afirmaba que no quería ‘levantarle los humos al h....’. “La verdad es que no me gusta (Diego). No es alguien que me dé ganas de… no lo siento. La verdad es que no quiero levantarle los humos al hue… ese. La primera vez que me invitaron a ‘El artista del año’ se fueron dando las cosas, pero el hue… tira mucho amor y no me gusta a mí”, se le oía decir a Gastaldo en el audio.

Macarena, ¿Te molestó que Diego dijera que no te toma en serio?

Sí. Desde un principio pusimos las cosas claras, sin título ni nada al respecto. Nos estábamos conociendo, éramos personas solteras, la pasábamos bien y el cariño era mutuo. Yo cometí el error de confiar en una persona (reportero), a quien le conté intimidades mías y en cómo me sentía con él (Diego). No me hubiera gustado que se entere de esa manera, pero él respondió en mala onda y me molesta que se haya referido de esa manera. Los dos teníamos las cosas claras, pero no hacía falta hacer ese comentario desubicado.

¿Crees que hizo ese comentario porque está dolido?

Obviamente. Me da pena sus comentarios porque es un buen chico y me ha tratado increíble, pero al césar lo que es del césar. Ninguno de los dos lo estaba tomando en serio.

¿Te ha bloqueado de las redes o WhatsApp?

No. Yo le escribí pidiéndole disculpas porque me sentí expuesta con mis audios que le mostraron. Mi comentario fue sin mala onda, pero los suyos fueron producto del mío y eso sí me molestó. Yo reconozco mi error y le pedí disculpas, sin embargo, él nada… pero bueno… ahí se ve la calidad de personas o crianzas.

¿Le deseas lo mejor?

Claro que sí. Espero que le vaya bien, que salga de sentencia (de ‘El artista del año’), que sigan en competencia y que siga haciendo su show con cualquiera menos conmigo.

¿Crees que Diego te utilizó para dar que hablar en el programa?

Las cosas fluyeron, a mí me invitó la producción del programa, hubo conexión y las cosas se fueron dando.

¿Espera que se disculpe contigo?

No. Una reconciliación está descartado, ni como amigos. ¿Para qué ser amigo de una persona que no reconoce su error? Le pedí disculpas y me dejó en visto. Yo sí tuve los ovarios para pedir disculpas y decir que la fregué, pero él ni eso. Cada uno se maneja como quiere y cree que está en la vida. Estoy decepcionada y es mejor dejar las cosas ahí. (L.Gamarra)













