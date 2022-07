La modelo Macarena Gastaldo contó que dentro de poco viajará a Europa para celebrar su cumpleaños y tramitar su ciudadanía italiana, sin embargo, resaltó que no necesita de ningún ‘sugar daddy’, a diferencia de su examiga, Paula Manzanal.

Macarena, ¿Recibirás tu cumpleaños en Lima?

No. El primero de agosto me voy de viaje a Europa, a disfrutar de lo que queda del verano y pasaré mi cumpleaños por allá, así que estoy feliz.

Te irás de viaje y seguro empezarán a decir que tienes tu ‘sugar daddy’...

Siempre que una chica linda se va de viaje van a decir: ‘Seguro es porque tiene sugar’, pero no mi amor... eso no va conmigo. Yo trabajo, me va muy bien con mi ‘Onlyfans’, tengo eventos todos los fines de semana, que son mis extras, así que facturo muy bien. Por último, si voy por allá y si tengo un amigo que tenga dinero o me quiere invitar algo, pues chévere. Amigos que tengan plata o casas en Europa sobran, pero mi viaje y mis cosas me las pago yo porque trabajo. Ahora, que digan que tiene ‘sugar’ a una chica que no trabaja ni hace nada, tal como Paula (Manzanal), que está viajando, pero no hace nada. No trabaja y vive viajando. Obviamente que está acompañando gente por allá, ¿no? Es lo que supongo.

¿Cuánto tiempo te quedarás por Europa?

Tengo que sacar mi ciudadanía, así que estaré tres meses para pedir mi residencia porque un tío en Italia. Además, aprovecharé en disfrutar del clima.

Por cierto, hace poco el programa ‘Magaly Teve, la firme’ sacó un informe donde indicaban que la ‘nueva embajadora’ es Samantha Batallanos, quien presume sus viajes con el millonario Dan Bilzerian...

Pero a Samantha se le ve linda, regia, fina y ‘nice’. No como a otras que se le ve ‘chusca’.

¿A Paula se le ve ‘chusca’?

Tiene complejo de inseguridad, muy ‘groupie’ como le dicen aquí.





