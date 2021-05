¡ACLARA! El futbolista Víctor Salas, recientemente involucrado con la exchica reality, Macarena Vélez , emitió un comunicado donde indica que está saliendo con la también empresaria y que ella tenía conocimiento de su conversación y visita a la casa de su expareja, esto tras el ampay que propaló el programa ‘Amor y Fuego’.

“Debido a las recientes imágenes que han salido en los medios de comunicación en las últimas horas, quiero aclarar que efectivamente Macarena y yo nos estamos conociendo y saliendo juntos”, dice la primera parte de su comunicado.

“Debo enfatizar que yo no soy una figura que pertenece al medio televisivo (farándula) por tal motivo no estoy acostumbrado a este tipo de persecuciones y tampoco a dar explicaciones de mi vida privada y menos, de mi vida amorosa”, recalca el jugador de Deportivo Cantolao.

“Por otro lado, comentarles que Macarena estaba al tanto de la conversación que tuve con la señorita mencionada en las imágenes que difundió un canal de televisión el día de hoy. Siempre he sido sincero con ella y lo seguiré siendo por el respeto que se merece al ser mi pareja”, indica

“Por tanto, prefiero no dar detalles, ni dar explicaciones de mi vida, de lo que hago o dejo de hacer. Entiendo que ella pertenece al medio, pero yo no y no estoy interesado tampoco. De todas maneras, les agradezco por preocuparse y les pido por favor un poco de respeto y comprensión si no quiero pronunciarme más, ya que esto afecta mi situación laboral”.

Oficializan a Macarena Vélez

PROGRAMA DE PELUCHÍN AMPAYA A SALIENTE DE MACARENA

La tarde de este martes, el programa ‘Amor y Fuego’ ampayó al ahora pareja de Macarena Vélez saliendo del departamento de su expareja y aunque el programa quiso dar a entender que el jugador tenía novia formal, fue la misma chica que aclaró que desde hace tiempo no mantenía ninguna relación con Víctor Salas y que él tenía derecho a rehacer su vida. Sin embargo, Rodrigo González siguió criticando a la exchica reality, pues el futbolista había indicado en esa entrevista que estaba soltero.

