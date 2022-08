Magaly Medina se refirió a la sintonía del nuevo programa de Gisela Valcárcel La Gran Estrella afirmando que ‘sus números siguen igual’ y que está poniendo mas temas de farándula, debido a que por sus participantes que no son conocidos, no pasada nada.

“Por más que Gisela haya querido disimular y diga ‘hay no. Ahora me puedo dar el lujo de tener gente anónima. ¿Gente anónima? cada programa ha metido más gente anónima porque con sus desconocidos no pasa nada”, manifestó la ‘Urraca’.

Para la periodista a la producción no le ha funcionado este formato, por eso ahora tratan de venderlo como un programa de entretenimiento como lo dijo Yahaira Plasencia en la reciente edición de La Gran Estrella.

En su comentario, Magaly Medina también criticó a Gisela Valcárcel, que expresó que Yaharia y Michelle Soifer no eran tutoras, ‘sino reinas’.

