La polémica que se desató a raíz del video viral del acoso que sufrió Fátima Segovia, ‘La Chuecona’, durante el sketch de ‘Porky’ que se vio el último sábado en el programa de ‘JB en ATV’ tuvo eco en el programa ‘Magaly Tv: La Firme’ donde su conductora no dudó en comentar esta situación e indicar que “no le llamaría acoso” a lo que pasó la actriz cómica.

Magaly Medina dio su opinión al respecto y mientras veía las imágenes de la incómoda situación sostuvo que el ‘gato Silvestre’ “se le acerca un poco y ella lo retira... pero creo que al gato le gustaba ‘La Chuecona’ y le dijeron ‘mira tú te vas a poner como guardaespaldas detrás de ella’, pero la abraza. Mira el guante donde está, en la cintura, confianzudo el gato y creo que le dijo el teléfono, no? Porque has visto como le hizo como autógrafo algo así, pero todos los demás muñecos: Piolín, Lucas estaban danzando alrededor, pero el gato estaba ahí al costado de ella”.

“Con lo único que le roza es con la narizota que tiene este muñeco, pero uno puede hasta mirar los gestos debajo de ese disfraz de que bien interesado estaba el de ese disfraz, alguien de producción seguramente es”, agregó la ‘Urraca’

“No sé, pero ella como que se sonríe un poco... Mira, de frente se va donde ella, es un gato enamorado, yo no le llamaría acoso, pero sí lo llamaría algo fastidiosito, porque que alguien venga y te esté... y con la narizota que tiene el muñeco, se le pegaba demasiado”, comentó la periodista mientras veía una y otra vez las imágenes que muchos en redes sociales calificaron de acoso.

Magaly Medina asegura que 'La Chuecona' no sufrió acoso, sino "algo fastidiosito"

NO TENDRÍA UNA REPORTERA SEXY

En otro momento, Magaly sostuvo en tono divertido que “no voy a aceptar nunca en mi programa a una reportera así, sino todos estarían como el gato Silvestre y la verdad que ese tipo de acoso no permito en mi programa”.

“¿Está con el micro de Magaly? Ya quisieran ustedes una reportera así... Imagínate una reportera con esa minifalda y con esas piernas, no aquí se volverían locos todos ustedes. Así que no, ese tipo de tentaciones no tengo, por salud mental”, agregó.

Volviendo al caso de ‘La Chuecona’, Magaly Medina siguió comentando las imágenes del programa de ‘JB en ATV’.

“Pero mira como el gato le abraza y ella se ríe nomas, no la veo incómoda, porque debe ser que conoce al que está debajo de ese disfraz, es alguien de su propia producción, pero sí le roza el brazo, la abraza. Este video se ha hecho viral y algunos dicen que esto es acoso, que la está acosando. No la está acosando, pero sí hay un interés de ese gato. La otra lo quiere botar, pero él ahí está. Hay que averiguar quién está detrás de ese disfraz, el misterio del gato silvestre ja ja ja”, finalizó riéndose la conductora de TV.

POLÉMICO SKETCH

En el reciente sketch de ‘JB en ATV’ en el que participó el candidato presidencial Rafael López Aliaga, todo parece indicar que uno de los participantes, vestido con traje de gato, intentó sobrepasarse con Fátima Segovia, conocida como ‘La chuecona’.

El programa ‘Amor y fuego’ analizó las imágenes y muestra que Fátima Segovia reacciona incómoda muchas veces al notar que este personajillo se acerca mucho a ella e incluso se atreve a rozarla por momentos.

Al notar esto, Fátima Segovia se aleja y se molesta lanzando algunos ‘palmotazos’ sobre la cabeza de este sujeto que oculta su identidad bajo el disfraz del gato Silvestre de los Looney Tunes.

En otro instante, el muñeco coge por la cintura a Fátima Segovia y la acerca a él, generando la incomodidad de la modelo. Las imágenes salieron en vivo e incluso se encuentran alojadas en YouTube.

TROME | Fátima Segovia: Muñeco de ‘JB en ATV’ se propasó con ‘La Chuecona’