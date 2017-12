Magaly Medina: "Alan García me ofreció indulto cuando estaba presa" [VIDEO]

El indulto a Alberto Fujimori ha ocasionado un sinfín de reacciones que no tienen cuándo acabar. Ministros, congresistas y funcionarios decidieron presentar cartas de renuncia al no estar de acuerdo con la decisión del mandatario.

Y es que la facultad del indulto humanitario que tiene el presidente de la República ha sido cuestionada hasta el cansancio. Aunque muchos señalan que la salud de Alberto Fujimori no era grave como para recibir la gracia presidencial, lo cierto es que constitucionalistas manifiestan que es derecho del mandatario decidir a quién se lo da, tenga o no que ver el estado de salud.

Ahora que esta polémica del indulto a Alberto Fujimori continúa, Magaly Medina reveló un detalle que nadie esperó: a ella también le ofrecieron el indulto cuando estuvo presa. Recordemos que la actual conductora de 90 Matinal terminó en el penal Santa Mónica al ser hallada culpable de difamación en un proceso que le interpuso Paolo Guerrero en el 2008.

En ese entonces, Magaly Medina tenía que cumplir una pena privativa de 5 meses. Sin embargo, fue liberada el 31 de diciembre del mismo año, tras pasar 76 días en el penal de Chorrillos. Su pena fue cambiada a 2 años de prisión suspendida y a pagar una reparación civil de 100 mil soles a Paolo Guerrero.

Sin embargo, el tiempo que Magaly Medina estuvo presa pudo ser menor. Según reveló la conductora de 90 Matinal en entrevista con Rafael Rey,Alan García le ofreció el indulto cuando era presidente de la República.

"Cuando yo estuve en la cárcel, el presidente García me ofreció el indulto a través de sus personas allegadas. Me ofrecieron el indulto porque le dio la gana. Porque no había un motivo para sacarme de la cárcel. Yo no cumplía mi periodo, no estaba enferma, no estaba al borde de la locura ni al borde de la muerte", comentó Magaly Medina.

La conductora indicó que en ese momento ella se negó a aceptar la ayuda que quería proporcionarle Alan García porque ella consideraba que estaba mal pedir perdón por algo que ella sabía no había hecho. Magaly Medina cumplió los 76 días en la cárcel.

"Él me ofreció el indulto porque quiso y le dio la gana porque su ministra de Justicia no estaba de acuerdo con que me sacaran, pero él agarró y dijo: 'tengo el privilegio de querer dar el indulto a esta mujer y se lo doy. Y yo no lo tomé por una cuestión principista: 'considero que no voy a pedir perdón por algo que no hice'. Lo rechacé", puntualizó Magaly Medina.

Magaly Medina sobre indulto

