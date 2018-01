"Magaly Medina es un animal televisivo", dice su exproductor y expareja Ney Guerrero 

El productor Ney Guerrero saludó y deseó todos los éxitos a Magaly Medina, quien iniciaría un nuevo proyecto televisivo de lunes a viernes en el horario matutino por Latina.



“Lo que sé de Magaly es por lo trascendido, apenas nos saludamos amicalmente. No hablamos de trabajo porque somos competencia. En lo que haga, le deseo lo mejor. Su éxito siempre me va a simpatizar. Sí me gustaría trabajar con ella, siempre digo que Magaly Medina es de los pocos ‘animales televisivos’ que quedan en el medio, pero ahora tiene otra camiseta”, dijo Ney Guerrero.



Por otro lado, Ney Guerrero contó que prepara un proyecto de lunes a viernes por las mañanas y ha pensado en Fernanda Kanno.



(J.V.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.