Anthony Aranda fue presentado como uno de los ‘jales bomba’ de “Esto es guerra” para la presente temporada; sin embargo, su presencia ha generado todo tipo de comentarios. La última en pronunciarse al respecto ha sido Magaly Medina en su programa.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ aseguró que Anthony Aranda llegó al programa reality “muy confiado y creído”. Según dijo, había intentado por muchos años ingresar a un programa.

“El bailarín llegó más creído que Micheille Soifer, que Fabio Agostini. Desde ayer llegó altanero, soberbio, creidísimo de sí mismo. Por supuesto, tenía a la presidenta y único miembro de su club de fans, Melissa Paredes, que le aplaudía cada cosa que él hacía”, señaló Medina.

Asimismo, Medina le envió un mensaje a Melissa Paredes, quien a través de sus redes sociales compartió una serie de mensajes celebrando el ingreso de su actual pareja al reality de competencia.

“Melissa Paredes está orgullosísima de su activador, no puede más de la felicidad de verlo entrar a un reality. No se da cuenta que ella fue el peldaño de la escalera que él necesitaba para entrar a un programa de TV. Si no fuera por ese ampay, él no estaría, no lo hubieran convocado. Hace años viene intentando y no le liga”, precisó.

¿Qué dijo Aranda en su ingreso a EEG?

El bailarín Anthony Aranda, nueva pareja sentimental de Melissa Paredes, fue presentado en la nueva temporada de “Esto es guerra”. Al aparecer sobre el escenario, el popular ‘activador’ dejó en claro que es un “hombre de retos”.

“Estoy súper feliz de estar aquí y agradezco a la producción por contar conmigo. Yo soy un hombre de retos y esto es un gran reto para mí. Voy a dejar todo en la cancha”, fueron las primeras palabras del coreógrafo.

En otro momento, Aranda se refirió a las duras críticas que recibió Paredes luego que ambos oficializaron su relación sentimental en redes sociales.

“Los medios se encargan de desprestigiar a las mujeres y en este caso a mi novia Melissa Paredes y me parece súper preocupante porque decidieron creer en una versión (la de Rodrigo ‘Gato’ Cuba) llena de mentiras”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda chotea cámaras de América Hoy