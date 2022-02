Magaly Medina se pronunció, luego de su participación en Radiomar, sobre las recientes declaraciones que ofreció Melissa Paredes de su bailarín Anthony Aranda, donde recalcó que no es interesado ni arribista, sino una persona madura y buena. Sin embargo, la ‘Urraca’ no tiene el mismo concepto del ‘activador’ y cree que su relación no va a durar mucho.

Magaly, Melissa Paredes habló de su novio y dijo que no era como lo habían pintado...

¿Tiene novio? ¡Ah, su amante!

¿No crees en esa relación?, ¿no le das mucho tiempo?

No, pienso que él se vio obligado a hacerla pública por las circunstancias y durará lo que tenga que durar. Ya Paula Manzanal lo dijo y si ella se atreviera a mostrar las cosas, otra sería la historia. Si bien para Paula Manzanal el bailarín fue un snack, no sé quién fue el snack de él. Él se quería ir a España con Paula mientras salía con Melissa. Este chico me parece que está aprovechando las circunstancias y creo que cuando encuentre un mejor prospecto, donde pueda sacar un viaje, algo, la cambia a Melissa. No le doy mucho tiempo, conociéndolo a él, no creo que esté enamorado.

Cambiando de tema, Martha Chuquipiondo calificó como ‘cara de palo’ a Janet Barboza por opinar sobre el código de las amigas por el caso Luciana Fuster y Flavia Laos.

Sí, algo he leído por ahí, pero de ser cierto lo que dice Martha Chuquipiondo , ella no tendría ninguna autoridad moral para hablar absolutamente de nadie, hay que recordar que hace mucho tiempo se le acusó de haberse metido en una relación con un hombre comprometido, entonces mucha autoridad no tiene, pero la gente en la televisión es tan sinvergüenza que tienden a darse de ‘blancas palomas’ a la hora de conducir un programa y aconsejar. Creo que hay que asumir que todas las personas cometemos errores, así que tampoco hay que darnos de grandes jueces cuando tienes ‘rabo de paja’

NO TIENE TIEMPO PARA ‘PELUCHÍN’

Ahora que estamos en el mes de la amistad tu ‘ahijado’ ‘Peluchín’ te ha dicho que no seas mezquina cuando ellos sacan un ‘ampay’.

No voy a responderle, qué flojera. En este momento estoy concentrada en sacar adelante el programa. Recién vamos por la tercera semana y está siendo complicado porque las audiencias han bajado porque estamos en verano, pero estamos dándole duro.

Bueno, el fútbol siempre les quita rating.

Toda la vida y todas las novelas de América Televisión han tenido más rating que que yo, pero en el horario somos lo segundos

Se viene ‘Esto es guerra’ con los históricos....

Veremos que traen, tienen que intentar en recuperar un poquito la gloria de antes, quizás con los históricos lo logren.

JOSIMAR ES UN HOMBRE INFIEL Y AVENTURERO

Durante su participación en el programa especial que lanzó Radiomar, ‘Salsa para infieles’, Magaly Medina reconoció que es ‘una bruja en el amor’ y que su estilo es ¨pincharle el globo¨ a los tramposos. Destacó que los únicos fieles son los perros y no los hombres. ¨Nosotros (Magaly Tevé), somos los basters o darsters de los ampays, hay otros lugares donde intentan descubrir infieles ¿Dónde, quizá en Willax? ¨, ironizó la periodista de espectáculos. A su parecer Josimar Fidel es como su canción ¨El Aventurero¨. ¨Josimar es un hombre que no puede ser infiel y es aventurero como su canción. Ya es infiel por naturaleza¨, sentenció

Magaly Medina dice que Josimar es infiel por naturaleza (FotoÑ:L GEC/ Jesús Saucedo)