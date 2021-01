Magaly Medina se refirió a la próxima boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva, después que se hiciera público el edicto matrimonial de la parejita. “En el amor no hay reglas y si ellos deciden casarse, pues quién sabe”, dijo la Urraca.

Sin embargo, les aconsejó que piensen bien sobre sus decisiones y que primero se enfoquen en sus metas personales antes de comprometerse a algo tan serio.

“Yo no soy de la particular opinión que un chico deba casarse tan joven, no sé. Si un hijo mío viene y me dice que a los 24 años se va a casar, le diría ‘anda primero a terminar de estudiar, primero logra los sueños que quieres en tu vida y luego te casas’, porque con la experiencia mía, que todos mis planes se cancelaron cuando tuve que ser mamá tan joven, entonces yo creo que los jóvenes de hoy deberían primero trabajar por sus sueños, por sus metas, por sus logros”, indicó Magaly Medina.

Por otro lado, la popular Urraca lanzó una pregunta al aire: “Hay una pregunta que yo siempre he hecho ¿por qué los futbolistas generalmente se casan jóvenes?”.

“Casi todos ellos, si usted comienza a ver el historial de la mayoría de futbolistas, todos se han casado jovencitos, con la novia del colegio, con la novia del barrio”, añadió la presentadora de “Magaly TV, La Firme”.

