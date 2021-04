¡NO SE QUEDA CALLADA! Magaly Medina no podía quedarse callada ante el escándalo que ha generado, no solo la fiesta de cumpleaños clandestina de Yahaira Plasencia , sino también de cómo fue descubierta la salsera por efectivos de la policía: escondida en la maletera de un auto para evitar ser detenida y que se le vincule con la celebración a la que acudieron otros chicos reality conocidos como el chileno Pancho Rodríguez .

“Este video de Yahaira Plasencia escondida en la maletera de un auto, sin duda es el hecho más bochornoso del año”, escribió la periodista en sus redes sociales mostrando el video donde se ve a la también chica reality en la cajuela del vehículo donde pretendía pasar desapercibida.

El hecho fue tendencia en las redes sociales debido a se rompieron todos los protocolos de bioseguridad y los asistentes a la fiesta clandestina no guardaron distanciamiento social ni usaban mascarilla dentro de la residencia.

Los familiares y amigos retenidos permanecieron en la comisaría de Cieneguilla por varias horas hasta que se les impulso una multa y los dejaron ir.

PIDE PERDÓN

Tras 24 horas de registrados los hechos, Yahaira Plasencia emitió un comunicado en el que pide perdón a sus padres, amigos y fans por su lamentable accionar. “Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero. Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional pues no tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables, y sólo deberían enfocar esfuerzos en problemas que realmente nos aquejan”.

“Pido perdón una vez más a Dios, porque soy consiente de no estar aprovechándolo por las oportunidades que día día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, sólo me queda decir que lo lamento”, indicó

Sobre su escondite en la maletera, la salsera sostuvo que “todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante”.

Comunicado DE YAHAIRA PLASENCIA

IMÁGENES INÉDITAS

Los programas Amor y Fuego y Magaly Tv La Firme en su edición del lunes 26 de abril prometen imágenes inéditas de lo que fue el operativo a la fiesta que organizó la cantante de ‘Y le dije no’

