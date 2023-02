Tras la reciente entrevista que brindó Andrea Llosa a Trome donde arremete contra Magaly Medina y la llama angurrienta; la ‘urraca’ no se quedó atrás y le respondió EN VIVO en pleno programa. Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, ‘Andrea’ no tiene sintonía, pese haber entrevistado a la familia de John Kelvin.

Fue Dalia Durán, quien se sentó en el set de Magaly y criticó la entrevista que dieron el hermano y primo de John Kelvin, para pedir la tenencia de los hijos del cumbiambero.

“ El día de ayer en un programa emitido por esta misma casa televisora sentó en televisión a personas que están acusadas de violencia psicológica ”, dijo. Ante esto, la ‘urraca’ acotó.