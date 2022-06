FUEGOOO. Como era de esperar, Magaly Medina se despachó con todo contra Jazmín Pinedo la noche de este viernes, luego que la ‘chinita’ le enviara un extenso y fuerte mensaje donde la acusó de machista y hasta racista, por haber criticado su entrevista con Jefferson Farfán y resaltado que ‘se regaló con todo y lazo’.

La urraca apareció en la edición de este viernes de Magaly Tv La Firme con un vestido negro y un enorme moño rosa encima, como burla a la china. “Quería saber qué se siente ir con el moño puesto, me gusta, aunque no luce mi vestido ni mi cuerpo bien trabajado. Ahora sí me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán, estoy tratando de ponerme en sus zapatos”, dijo la pelirroja.

Asimismo, aseguró sentirse ‘regalona’. “Me siento un regalo, estoy regalona... me siento estúpida. Felizmente que nunca he necesitado ponerme moño para hacer una entrevista”, acotó Magaly Medina.

Por otro lado, se mostró asombrada porque América Televisión le permitió insultarla y soltar lisuras en su horario familiar. “Un canal que siempre ha portado la bandera de la blancura, ellos son más blancos que cualquiera, ellos aman su horario familiar, pregonan que sus conductoras jamás se rebajan a un nivel de callejoneras, con todo el perdón de la gente que vive en los callejones” , dijo la urraca.

Magaly Medina también comparó a Jazmín Pinedo con un muñeco de ventrílocuo y aseguró que se dieron cuenta de que ‘le soplaban’ todo al oído mediante un audífono. “Tenía chuleta, tenía un pata que le ayudaba en todo” , indicó la periodista.

Magaly Medina aparece con moño de regalo y manda mensaje a Jazmín Pinedo (Video: ATV)

¿QUÉ LE DIJO JAZMÍN PINEDO A MAGALY MEDINA?

Jazmín Pinedo sorprendió a más de uno al unas unos minutos del programa ‘Más espectáculos’ luego de que Magaly Medina la criticara duramente por su entrevista a Jefferson Farfán, en la que la comparó con un regalo y le dijo ‘que se quite el lazo’.

Magaly Medina dijo que Jazmín Pinedo creía que estaba en una cita romántica en la entrevista a la Foquita, para luego mencionar que le daba vergüenza su comportamiento. “A mí me avergüenza, una mujer tan joven no se valora. Vio a Farfán y dijo ‘Este hombre es mío”, puntualizó la Urraca.

Al respecto, Jazmín Pinedo se pronunció durante varios minutos y calificó a Magaly Medina como una persona ‘huachafa’, ‘machista’ y hasta pidió ayuda a instituciones para que frenen sus comentarios ‘racistas’.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, no lo digo yo, lo dicen sus productores. Ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, es mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Tía, qué equivocada que estás”, dijo Jazmín Pinedo.

NO SOY UNA REGALADA

Jazmín Pinedo dijo que ‘no es una mujer regalada’ y que es un ejemplo de muchas jóvenes empoderadas. Finalmente, pidió que se normalice el maltrato a la mujer y que ‘merece seguir sufriendo’

“Yo no soy un objeto y tampoco necesito colocarme un lazo (...) Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos hace muchísimos años, nos permitimos la licencia de molestarnos y chacotearnos. Yo no tengo miedo porque se bien quien soy y qué valgo. Esto es machismo puro y no está permitido en cualquier parte del mundo”, precisó La Chinita.

QUE TU ESPOSO TE ACTUALICE

Jazmín Pinedo negó que haya intentado ‘gilear’ con Jefferson Farfán y le dijo a Magaly Medina que estaba ‘desactualizada’ en torno a las técnicas de ‘cortejar’ a alguien. Acto seguido le dijo que le pregunte a su esposo Alfredo Zambrano porque ‘él debe estar más actualizado’.

“Ella dice que me estaba gileando a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con la cámara prendida. Que desactualizada la veo respecto al gileo, por qué no le pregunta a su esposo, por ahí que la actualiza mejor”, dijo Jazmín Pinedo.

¿ENVIÓ INDIRECTA A SU HIJO?

Tras su fuerte respuesta, Jazmín Pinedo dijo que ‘lo más importante es que su hija se sienta orgullosa de ella’, un mensaje que, a muchos, sonó como una indirecta a Magaly y la relación que tiene con su hijo.

“Para mí, lo más importante es que mi hija se sienta orgullo de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘Es es mi mamá’”, indicó.

LA LLAMÓ TÓXICA

Jazmín Pinedo no tuvo reparos en responder con un extenso pronunciamiento a las críticas recibidas de parte de Magaly Medina por su reciente entrevista con el futbolista Jefferson Farfán. En su declaración, la popular ‘Chinita’ le recordó sus relaciones pasadas a Medina e incluso su separación de su actual esposo Alfredo Zambrano.

“No sienta vergüenza por esta mujer joven, palomilla y divertida, sienta vergüenza por ser una mujer madura, hecha y derecha como usted, anunciando su divorcio en plena calentura en televisión nacional para luego, dos semanas después, hacer como si no pasara nada. Amiga, que tóxica ”, agregó la popular ‘Chinita’.

LE RECORDÓ ENTREVISTA CON TILSA

La conductora de +Espectáculos le aclaró a la pelirroja que la Foquita le pidió no hablar de los precios de sus cosas de su mansión durante la conversación, dada la situación de inseguridad ciudadana que se vive en el país. “Yo por respeto accedí encantada”, dijo.

Fue en ese momento que le recordó a Magaly Medina la entrevista que le hizo hace varios años a Tilsa Lozano. “ Usted en su momento tuvo que acceder a las cosas que le pedía Tilsa Lozano para tener esa entrevista que tuvo. La diferencia es que tuvo que pagarle a ella y, luego de su entrevista, a su psicóloga” , acotó Jazmín Pinedo.

