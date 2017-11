Magaly Medina dice esto sobre el debut en TV de la hija de Gisela Valcárcel

Magaly Medina se pronunció sobre el debut en la conducción de la hija de Gisela Valcárcel , Ethel Pozo, con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que alcanzó 7.2 puntos de rating y fue superado por el especial de ‘Moisés y los diez mandamientos’, que obtuvo 10.2.



Magaly, ¿qué te pareció el debut de la hija de Gisela? No le fue muy bien en el rating...

¡Ay...! No la he visto.



En las redes sociales ha recibido algunas críticas...

Bueno, así es, pero que no se desanime, que siga adelante. Algunas personas que la vieron, porque yo no la vi, me dijeron que no lo hace mal, quién sabe...

Magaly Medina sobre la hija de Gisela Valcárcel



Con tu experiencia y años en televisión... ¿Qué consejo le darías?

No estoy para dar consejos. Para estar en televisión, la única persona que te dice si te vas o te quedas, es el público.



Pero el público no la acompañó mucho en su debut...

Oh... Que se tome su tiempo.



Gisela Valcárcel te respondió indirectamente y comentó que en su programa ‘les encanta lavarles la cara a sus participantes’ y ‘no manchar la televisión’... ¿Te sorprendió lo que dijo?

No. Ni la vi.

FELIZ CON NOTARIO

Asimismo, la popular ‘Urraca’ se lució muy feliz y enamorada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien llegó acompañada a ‘La fiesta de talento peruano’, donde estuvieron todas las figuras de Latina.



(L.Gamarra)



