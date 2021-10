La conductora Magaly Medina presentó en su programa de ATV audios en los que se oye a Susy Diaz hablar de un presunto ampay de la exvedette con el dueño de una cevicheria; sin embargo, la presentadora de espectáculos desmintió lo dicho por Díaz.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora desmintió las declaraciones de Susy Díaz y aseguró que no la han grabado con una expareja. Además, le aclaró que ella nunca ocultaría ningún ampay.

“Susy trató de salvarse, quedar bien, contando un par de mentiritas... Te va a crecer la nariz como Pinocho, Susy. Nosotros nunca te hemos ampayado ni con ‘Gil Perejil’ ni con ‘Perejil Gil’. No te hemos ampayado con nadie. La única vez que te hemos visto en una cevichería fue con un grupo de gente, no con nadie de la mano”, señaló Medina.

“Tampoco te hemos ampayado con un ex, nada, no tenemos imágenes. Si las tuviéramos crees que las habría guardado, ¿Te habría guardado el secreto? No le guardo el secreto ni a mis amigos y te voy a guardar a ti. Tu sabes cuantas veces he tenido la tentación de taparle la chochinadita ahí a algún amigo, pero rápidamente reacciono”, añadió.

Finalmente, le dio un consejo a Susy Díaz: “Si quieres darte un baño de dignidad, hazlo, pero sin mentir sobre nuestros ampays porque son sagrados. Es algo que hemos creado, hemos hecho una profesión”, precisó.

