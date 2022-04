La conductora de televisión Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa para responder a sus críticos, quienes señalan que le llegará el karma por sus recientes ampays de infidelidad que involucran a los presentadores de TV Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Tras presentar un informe relacionado al caso de Óscar del Portal, la conductora de “Magaly TV, la firme” no tuvo reparos en aclarar que si su esposo, el notario Alfredo Zambrano, le es infiel ella misma lo expondrá a nivel nacional.

“Si se me regresa, yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo, la primera en sacarlo y decirlo porque soy una figura pública. El día que mi marido me saque la vuelta me voy a enterar (rápido)”, manifestó Magaly.

“Todo el público lo está mirando con lupa, me voy a enterar rápido y se los voy a agradecer. Y voy a hablar con la misma imparcialidad con la que trato estos temas porque es así... De la misma manera que trato las infidelidades de otros trataré en caso que me toque a mi, eso mi marido lo tiene clarísimo” , agregó Medina.

Como se recuerda, Magaly Medina se ha encargado de hacer públicas imágenes de Aldo Miyashiro besando apasionadamente a Fiorella Retiz el mismo día que regresó de un viaje por Europa con su esposa Érika Villalobos y sus hijos.

Además, en los primeros días de esta semana, “Magaly TV, la firme” también evidenció que Óscar del Portal y Fiorella Méndez habrían coincidido en conocidos hoteles de la capital en varias oportunidades.

