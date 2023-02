RESPONDIÓ. Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos y programación de Latina, decidió conversar con Trome y responder a Magaly Medina por sus críticas al canal de San Felipe cuando se transmitió el mundial de fútbol Qatar 2022. Para el empresario, sí se emitieron los partidos que correspondían y fue exitoso.

“A mí me tiene sin cuidado lo que diga la señora. Transmitimos un mundial y fue exitosísimo, tuvimos unos ratings impresionantes. Nosotros no nos movemos por lo que diga un conductor de la televisión, nosotros nos movemos con lo que pide la audiencia”, dejó en claro.

Además, Camacho reiteró que Latina trabaja por hacer una propuesta de valor y no por los puntos de rating que puedan hacer. Expresó que no lideran la audiencia, sin embargo, no por eso apagarán la señal y dejarán de transmitir.

“ Nuestro negocio no es llenarnos de rating, sino en poder venderlo. Nuestros programas se venden porque son limpios , lo que hay es una lógica de hace muchos años de que si no tiene rating es un programa malo, ¿quién ha dicho eso?”, remarcó.

TROME - Luis Guillermo Camacho sobre Magaly Medina (Video: Milagros Casas)

GERENTE DE LATINA DEFIENDE SU CONTENIDO

En otro momento, Luis Guillermo Camacho marcó su distancia con programas de entretenimiento que generen “morbo” en las pantallas solo para ganar rating. Precisó que Latina es un canal limpio, donde nadie quiere hacerle daño a nadie.