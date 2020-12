Magaly Medina se tomó unos minutos en su programa para arremeter contra el gobierno Francisco Sagasti y las medidas que dio a conocer la tarde de hoy durante la conferencia de prensa que realizó y en donde indicó que quedaron prohibidas las reuniones familiares y el transporte privado en los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1ro de enero de 2021 , con la finalidad de frenar los contagios por coronavirus en nuestro país y detener la denominada ‘segunda ola’

“El gobierno nos dice ‘no, no, no señores. Ustedes no pueden ver a sus padres, a su familia. Solo los que viven en su casa. ¿Así? Y se les olvidó los taxis, los micros, el transporte público. O sea, yo dejo mi carro y me voy en taxi a reunirme el 31 de diciembre”, dijo molesta la ‘Urraca’.

“Obviamente que existe el toque de queda, pero ya hemos visto antes que se dicten estas medidas que la gente se va a las reuniones y salen a las 4 de la mañana cuando el toque de queda terminó. Las fiestas ahora son de toque a toque y qué espera el gobierno, que no habrán fiestas, que nadie va a salir, que nadie se va a reunir. Es lo que esperan?”, agregó ofuscada la periodista de espectáculos.

Magaly además indicó que le parece ilógica la medida del gobierno, ya que mientras no podrán ver a sus familias, en el Centro de Lima, en Mesa Redonda, en todos los lugares, el comercio y toda la gente están abarrotados de gente. “Hoy día se dictaron esas medidas y hemos visto en las calles a centenares de personas de las barras reunidas por el partido”, disparó.

“Las personas que somos familiares, que tenemos a nuestros padres no viviendo con nosotros, no los vamos a poder tener porque nos dicen que no, pero ellos sí pueden. O sea ellos sí pueden hacerlo (salir a las calles)”, manifestó

Asimismo, tomó esta ‘prohibición’ del gobierno a las reuniones familiares en Navidad y Año Nuevo como un ‘castigo’. “Estamos castigados en Navidad y Año Nuevo. Yo tengo a mis padres, a mi suegra, familia mayores a los que casi no he visto. Tengo a un padre que está enfermo, pero no podré pasar la navidad con él porque el Gobierno dice que no puedo”

“El gobierno dice que no me reúna con ellos, sin embargo ellos sí pueden (las barras). Todos pueden salir por miles a los centros comerciales, a Mesa Redonda, a Gamarra. Te dicen que no puedes salir, pero bueno hecha la ley, hecha la trampa y en Navidad y Año Nuevo van a usar los taxis o el transporte público y solo los que respetamos la ley, las normas nos quedaremos a llorar en nuestras casas y pasaremos una de las Navidades más tristes de nuestras vidas”.

“Por qué nos prohíben a nosotros este 24 de diciembre a unirnos en un solo abrazo con la familia que no hemos podido ver”, culminó Medina Vela