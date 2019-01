¿Magaly Medina le manda indirecta a Peluchín por Jefferson Farfán?: "No me vendo por un whisky, ni invitación a un box"

¡Fueeeeeeegoooooooooooo! Tal parece que Magaly Medina y Rodrigo González, 'Peluchín', ya no son los íntimos amigos, ya que la 'Urraca' no tuvo ningún reparo en enviarle una tremenda indirecta a su 'ahijado' tras recibir la carta notarial que Jefferson Farfán le envió el último viernes, tras conocer 'extraoficialmente' que anunciarían alguna primicia de su comentado romance con Ivanna Yturbe.



Magaly Medina no tuvo ningún reparo en tomarse casi todo su programa para responderle a Jefferson Farfán y su curiosa carta notarial en el que le pide no hablar de su vida privada, "cuando él la expone en sus redes sociales", criticó la periodista. Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando, mientras presentaba las historias del cumpleaños del 'Zorro' Zupe, la 'Urraca' no tuvo ningún reparo indicar que "él me viene a decir a mí en una carta notarial que es un celoso guardián de su vida privada e íntima. O sea, que yo no puedo poner lo que él comparte en redes, lo que todos los periódicos rebotan, lo que otros programas de TV rebotan, lo que sus amiguis y sus 'pinky' friends rebotan en sus redes sociales; ¿pero yo no?"

"¿Por qué a mí? ¿Porque yo no chupo con él? ¿porque yo no comparto con él? ¿porque no me siento al lado de sus novias, porque no voy a las discotecas a las que él va? ¿porque no me amanezco con con él?", reclamó Magaly Medina



"Ya sabes que conmigo no puedes, no me vas a sobonear, yo no tengo precio, yo no me vendo por una botella de whisky, yo no me vendo porque me invites a tu box de cualquier discoteca", agregó en clara alusión a Rodrigo González, quien estuvo en la misma fiesta que Jefferson Farfán e Ivanna Yturbe y el futbolista permitió que ingrese al área privada donde se encontraba con la modelo, por lo que pudo confirmar que ambos sí mantenían un romance.



"No acostumbro a juerguear con peloteros, menos con la gente a la que critico porque creo que los periodistas debemos mantener una cierta distancia de lo contrario yo sería 'amiguis' de toda la farándula", siguió en una clara jalada de orejas a quien fuera su engreído.

Magaly Medina y su indirecta a Peluchín en su primer programa. (Video: ATV)

Asimismo, Magaly Medina indicó que Jefferson Farfán tiene un doble discurso y doble moral. "Está bien que sea un ídolo, que las mujeres se mueran con él y quieran subirse a sus carros y él se sienta súper guapo, un súper influencer de moda. Pero que me venga a decir solo a mí que no haga una cosa cuando él hace otra"