¡INDIGNADA! Magaly Medina , al igual que Rodrigo González, también hizo a un lado los espectáculos para condenar abiertamente el sangriento ataque terrorista que se perpetró en el VRAEM y en el que murieron 16 personas, entre ellos mujeres y niños. La presentadora de Tv también enfiló su artillería contra Tatiana Astengo , quien lejos de tener empatía por las víctimas inocentes, dijo en sus redes sociales que esta incursión de Sendero Luminoso es un psicosocial que busca favorecer a la candidatura de Keiko Fujimori.

“Son tan predecibles, ya empezaron con los ‘atentados terroristas’ son bien puntuales, eso sí”, escribió más temprano Tatiana Astengo en sus redes sociales y bloqueó los comentarios a este tuit.

Tuit de Tatiana Astengo

Es por ello que Magaly Medina decidió responderle abiertamente y tildarla de descerebrada. “En este momento el país está tan polarizado, tan violento y hay que decir que el poder no se toma con el miedo, bajo la consigna de miedo nadie va a votar. Que esto no es un psicosocial que algunos como Tatiana Astengo, descerebrados, yo no sé por qué diablos utilizan el hecho de ser actores por el hecho de ser personajes conocidos que le llegan al público para decir una serie de barrabazadas”

“Cómo va a ser esto un psicosocial, en qué mente se le ocurriría que alguien puede querer volver a las épocas que muchos jóvenes hoy en día ni siquiera vivieron, pero nosotros sí. Sabíamos que si nuestros padres hijos y hermanos salían a trabajar no sabías si volvían, porque un cochebomba en el paradero que tomaban el bus, iba a explotar y hacerlos volar en pedazos y nunca más regresaban a casa. Eran así esas épocas. Mucha gente se quedó sin hogar”, recalcó.

“Bajeza total, pero predecibles. Muy puntuales, eso sí. Sigan terrukeando, así les va...”, volvió a escribir Tatiana ante las críticas que recibió en redes sociales.

TROME | Magaly Medina llama ‘descerebrada’ a Tatiana Astengo

MAGALY ARREMETE CONTRA DINA BOLUARTE

Magaly Medina , por otro lado , decidió pronunciarse sobre el debate técnico realizado por el Jurado Nacional de Elecciones y no dudó en arremeter contra Dina Boluarte y su acusación sobre la supuesta amante que Alberto Fujimori . La ‘Urraca’ tildó de ‘burrada’ y chisme de peluquería y callejón por lanzar un chisme y “ponerlo como un hecho concreto y válido y que eso beneficiará a millones de peruanos”

“Fui tendencia en las redes sociales, el nombre de Magaly fue tendencia debido a que los usuarios de las redes comenzaron a comentar lo que dijo esta tan enterada señora Dina Boluarte. ¿Qué tiene que ver la reforma del Estado con que un presidente del Perú vaya a alguna región del Perú buscando una amante. Qué tiene que ver con reforma recoger un chisme de la calle y ponerlo como un hecho concreto y válido y que eso beneficiará a millones de peruanos”, recalcó la conductora de TV.

“Yo no entiendo como Dina Boluarte puede ser candidata a la vicepresidencia de este país con tan poco cerebro, no lo entiendo, por eso es que las redes sociales le han creado cientos de memes y cientos de burlas. Me han nombrado tantas veces que hasta la pusieron a ella dentro de mi set. Hasta para hacer ampays hay que estar preparados, hay que hacer estrategia y tener un cierto ordenamiento. Hasta para eso tienes que saber”, defendió su rubro la periodista de espectáculos.

TROME | Magaly Medina arremete contra Dina Boluarte, de Perú Libre