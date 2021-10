SE PRENDIÓ LA MECHA. Magaly Medina arremetió con todo contra Aída Martínez luego que la modelo asegurara que lleva una mala relación con su único hijo, Gianmarco Mendoza. Asimismo, la calificó de envidiosa y resentida por hablar de todo el dinero que tiene.

Todo comenzó cuando la arequipeña usó su cuenta de Instagram para pedirle a la urraca que le pague por todo el rating que ha hecho por hablar mal de ella. “Voy a pasarte mi número de cuenta porque yo me imagino que debes estar haciendo un huev... de plata hablando de mí”, indicó indignada.

“Te vas de viaje, te compras tu Gucci, tu Channel, tu Praga, tu Dior, tu casa en La Molina que la sigues decorando todos los meses... ya no sabes qué mier... meter en tu jato porque tienes tanta plata que no sabes en qué más gastar”, agregó Aída Martínez.

Finalmente, aseguró que a ella nadie le paga por ‘hablar huev... en Instagram’. “Sería bueno que alguien me pague, sería millonaria”, indicó.

Magaly Medina no se quedó callada y le aseguró que si ‘nadie le paga’ es porque las marcas no quieren vincularse a personas como ella, con un vocabulario tan vulgar.

“Pero creo que en el fondo, Aída lo que noto es una gran envidia y resentimiento. Parece que me sigue en redes sociales, que ve lo que pongo, lo que me compro. Lo que me compro me lo he ganado en buena ley y gasto mi plata en lo que me da la gana. Quizá su gran frustración es que ella no lo puede hacer. Le fastidia, le molesta que me compre cosas, que exhiba lo que me compran”, dijo la urraca.

En ese sentido, aseguró que quizá las reacciones de Aída Martínez contra ella fue porque criticó a su esposo. “Hemos criticado al marido que tiene que no sea tan exitoso... esas cosas a veces hacen sentir a la gente resentida consigo misma y yo soy una mujer feliz, que vive disfrutando el día a día”, agregó la conductora de Magaly Tv La Firme.

NO ME DIGAS MAGA

Finalmente, Magaly Medina le pidió a la arequipeña que no la llame ‘Maga’, ya que así solo le dicen las personas más allegadas a ella. “Maga me llama la gente que me quiere y la gente cercana a mí, no cualquier persona, no cualquier gentuza”, arremetió la urraca.

Magaly arremetió contra Aída Martínez por decir que le tiene que pagar por todo el rating que ha hecho por hablar de ella.

