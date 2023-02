Raúl Romero realizó un concierto este fin de semana y tuvo un comportamiento deplorable con un seguidor. Este episodio no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien utilizó las cámaras de su programa para criticar al cantante.

“¿Qué le pasó a Raúl Romero? Siempre he creído que él ha sido un hombre contracorriente, bastante liberal y hasta gracioso, pero una cosa es ser irreverente y otra ser grosero, más aún cuando uno está sobre el escenario dando un show. Esto es una conducta que nosotros lamentamos ”, comentó ‘La Urraca’ en “Magaly TV: La Firme”.

“A mí me parece grosero, patán y no propio de una figura como Raúl Romero, que tiene tantos años en el corazón de la gente. Y por más irreverente que ha sido, nunca lo he visto haciendo malcriadeces ”, añadió.

¿QUÉ HIZO RAÚL ROMERO DURANTE SU CONCIERTO?

Raúl Romero se presentó en Chimbote y un seguidor se acercó hasta el escenario para que su cantante favorito le envíe un saludo a través de su celular. El ‘Cara de Haba’ cogió el teléfono de su seguidor y rozó el equipo por la zona de su miembro viril.

Algunos fans se comenzaron a reír de la situación, mientras que otros se quedaron desconcertados.

