La conductora de televisión Magaly Medina se mostró incómoda y criticó al conductor del programa “Suelta la sopa”, Lucho Borrego, luego que él señalara que Stephanie Valenzuela no era la víctima tras la denuncia de agresión contra su expareja Eleazar Gómez.

La situación se dio luego que el periodista mexicano le preguntara a la exchica reality si su denuncia de violencia contra Eleazar Gómez fue determinante para su eliminación del programa “La casa de los famosos”.

“El hecho de haber tenido esta disputa mediática de haber mandado a la cárcel a un joven actor mexicano, tu expareja, contra las razones que tengas. ¿No crees que eso tuvo que ver con la votación del público contra tuya?... Creo que él no es una víctima, pero tú tampoco lo eres, había una situación entre ustedes”, expresó Borrego.

MAGALY MEDINA SE MUESTRA INDIGNADA

Frente a las interrogantes de Borrego a Stephanie Valenzuela, la conductora Magaly Medina criticó durante al presentador de “Suelta la sopa” por intentar salir en defensa de Eleazar Gomez, intentando humillar a ‘Tefi’ Valenzuela.

“¿Quién es este pobre diablo que puede hablar de esa manera como si fuera abogado defensor del actor Eleazar Gómez? Cómo es posible que una persona al mando de un programa de televisión que, además, lo ven muchas mujeres tenga que hacer un juicio de valor sobre una denuncia”, señaló Medina.

“Entonces, este ignorante de las consecuencias de esta acción o no habrá leído, no se habrá informado o sencillamente le gana el machismo. Un conductor de un programa no puede dejarse ganar por sus principios morales, porque tiene que responder ante un grupo mayoritario”, añadió en su programa.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea Luna y su dura crítica a los programas de espectáculos

Andrea Luna despotricó contra los programas de espectáculos, pero Magaly le recordó su pasado