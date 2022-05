Magaly Medina pone en evidencia ‘cambio’ de Aldo Miyashiro: “Casi ni sonríe”

¿ES OTRO? Aldo Miyashiro regresó a la conducción de su programa en quince de mayo; sin embargo, ya no sería el mismo. Según Magaly Medina, luego del escándalo mediático por su ampay con Fiorella Retiz, el presentador dejó de sonreír y ser la chispa.

La ‘urraca’ mostró imágenes de Aldo Miyashiro sonriendo de oreja a oreja en su programa y las contrastó por cómo es que conduce ahora.

“Ahora parece todo un señor correcto, ahora parece un narrador de noticias, todo serio, casi ni sonríe, no hace bromas, no hace comentarios (…) Como lo hace Federico Salazar (…) No sé si quiere que la gente lo tome en serio o se siente tan mal de estar de cara al público que no quiere ni siquiera sonreír”, expresó Medina.

Además, la conductora de Magaly TV: La Firme no cree que el rating le siga sonriendo a Aldo Miyashiro y su banda, ya que para su gusto estaría muy serio para ese horario.

Aldo Miyashiro tras volver a la TV: “Estoy intentando reparar el daño a mi familia”

Luego de reaparecer en ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro afirmó que no volverá a referirse a su ampay con Fiorella Retiz y que ahora está intentando reparar el daño a su familia.

“Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes”, sostuvo.

