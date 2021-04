Magaly Medina sacó todo su armamento y no dudó en dedicarle gran parte de su programa al escándalo de Yahaira Plasencia, sin embargo más allá de mostrar las mismas imágenes que los demás espacios de espectáculos y noticieros enseñaron, la producción de su espacio fue más allá e investigó quién era el dueño del auto donde la salsera se escondió y cómo en el mismo vehículo salieron ‘caletas’ la cantante, Pancho Rodríguez, Diego Zúrek, Ximena Peralta y Facundo González.

“En qué cabeza de esta mujer, para empezar, después de pregonar que ella respeta todos los protocolos, a la gente con covid, que estamos viviendo una situación difícil en nuestro país, se le ocurre alquilar una casa en Cieneguilla pensando que va a pasar piola, que nadie se va a dar cuenta que estaba celebrando su cumpleaños y pasa lo más bochornoso y patético para una mujer que se respeta, para una artista, para una figura mediática que está en un programa en horario estelar dirigido a menores de edad y a la familia”, sostuvo Magaly Medina.

“Todos hemos visto a Yahaira en la maletera, porque finalmente escapó, pero ¿Dónde está Diego Zurek? ¿Hay alguna imagen de Diego Zurek en la comisaría? ¿Alguna imagen de Ximena Peralta, la otra chica reality, en la comisaría? ¿Alguna imagen de Facundo González en la comisaría?”, se preguntó la ‘Urraca’.

TROME | Magaly Medina habló de la protección que tuvo Yahaira Plasencia y los chicos reality

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL BMW?

En otro momento, Magaly indicó que el auto usado por Yahaira era un BMW que pertenecía a un abogado que trabajaría en el Ministerio del Interior e hizo un llamado al Ministro y a la Inspectoría de la Policía Nacional, pues resulta extraño que tanto Yahaira como los mencionados chicos reality no aparezcan en el parte policial.

“¿Por qué Yahaira Plasencia estaba escondida en una maletera, más exactamente en un BMW? ¿A quién le pertenecía ese auto?, ¿por qué Yahaira no figura en el parte policial? Qué tal vara y nosotros que pensamos que la vara se le había acabado con Farfán, pero no. Tremenda vara. En el parte policial no figuran ni Ximena, ni Yahaira, ni Facundo ni Diego Zurek”, se preguntaba la periodista.

“¿Quién es el dueño del carro, de este BWM? ¿Por qué Yahaira fue cuidada, escoltada y sacada de ahí salvo esa imagen que alguien la deslizó y la grabó, porque de lo contrario no habría ninguna sola imagen que vincularía a la salsera con esa fiesta privadita”, agregó la conductora de Magaly Tv: La Firme.

“Resulta que el dueño de ese carro está vinculado al Ministerio del Interior y aquí yo quiero decir atención Mininter, Inspectoría de la Policía. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién protegió a Yahaira y sus amigos? ¿Qué corona tiene Yahaira Plasencia?”, prosiguió.