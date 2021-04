Magaly Medina tras escuchar el pedido de ‘perdón’ de Yahaira Plasencia indicó que la salsera hubiera quedado mejor si se quedaba callada y si no hubiera respondido a las preguntas de Mónica Cabrejos y Thaís Casalino , ya que a partir de ahí cayó en contradicciones, pues para ella la fiesta era algo planeado, había una casa y trago por montones y “que no venga a decir que le tenía que pedir permiso a sus papitos”

“No somos sonsos, no nos veas la cara, de verdad asesórate mejor. Todo esto estaba debidamente armado para limpiarla, pero no te vas a limpiar de esto, no puedes”, exclamó Magaly Medina, quien no dudó en darle nuevamente con palo en su programa ‘Magaly Tv: La Firme’.

“Lo único que debiste hacer es pedir perdón y listo, en vez de dar explicación insulsa, pequeñas, hueca, que no nos sirve de nada y lo único que nos hacen pensar es que eres una gran mentirosa, porque además no sería la única vez ni la última que lo haces, porque cuando has estado en problemas, siempre lo primero que le sale a ella de la boca es una gran mentira y eso es algo que sí podemos probar”, recalcó la periodista

“Para qué lloriquear , contarnos una telenovela barata, mal guionada y además nada concuerda... porque al final el abogado tan influyente te sacó cual ministro del interior”, se burló la conductora de TV

TROME | Magaly Medina tildó de 'pinocha' a Yahaira Plasencia tras dar la cara y pedir perdón

PIDIÓ PERDÓN

Yahaira Plasencia reapareció a través de sus redes sociales para dar su versión de lo que pasó durante el operativo de su vergonzosa participación en un ‘privadito’ por su cumpleaños junto a amigos, familiares y los chicos reality Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta. Sumamente nerviosa y queriendo llorar, la salsera inició la transmisión en vivo pidiendo disculpas a todas las personas a las que su mala decisión afectó, incluso a sus padres, quienes tras el escándalo no la querían ver.

Yahaira empezó su relato desmintiendo que ella haya alquilado la lujosa vivienda para su celebrar su cumpleaños, sino que fue un amigo quien la invitó a ir a ese lugar donde estaba junto a tres personas que desconocía quienes eran. Agregó que ella tenía pensado que sea una reunión tranquila, porque hasta sus papás iban a ir a esa casa para “hacer una parrilladita, algo tranqui”.

Cuando llegó la policía a la casa, la salsera sostuvo que “no sabía que hacer y solo atiné a correr, a buscar a donde podía yo cuidarme y abrí la maletera donde estuve 45 minutos en la maletera”.

“Estaba en shock total. No sé como no me ahogué, pero luego sentí que me abren la maletera y no logré ver quien era. 10 minutos después salí de ahí y me metí al asiento de atrás”, manifestó la intérprete.

Trome - Magaly Medina habló sobre la entrevista que le hicieron a Yahaira Plasencia