Manuel Paz Soldán , el popular ‘Chino’ de “En Boca de Todos”, recordó la vez que fue ninguneado por Magaly Medina cuando la abordó para entrevistarla a su llegada al país en el aeropuerto Jorge Chávez, en 2014.

El reportero habló sobre este episodio de sus inicios en el mundo televisivo en “Lo que callan los periodistas”, el más reciente capítulo de “¿Y ahora qué?”, el programa en YouTube que conduce junto a Christian Bayro.

El ‘Chinito’ contó cómo fue que lo mandaron a esta comisión cuando trabajaba en el magazine “Mujeres Arriba” de ATV. “Me dijeron: ‘La tía (Magaly) está llegando en el vuelo de las 10... Tienes que abordarla’. En ese tiempo ella estaba conduciendo en canal 2″ , explicó.

“Tienes que llegar y meterle por qué ha sido tan suavecita con sus ahijados Guty, Pavón, Milett”, dijo sobre lo que le ordenaron y precisó que la intención “no era hincarla” sino “transmitirle lo que dijo de ella Álamo Pérez Luna”, quien señaló que era la “monse”, la “suavecita” del periodismo.

“Llegamos con las justas porque fuimos a ‘lonchear’ (con su camarógrafo)... Y no sé como veo que doña Magaly Medina salía del aeropuerto (sin seguridad) con su chofer nada más” , contó y fue en ese momento que se le acercó para hacerle las preguntas respectivas.

“Ahí se nota mi inocencia al decirle: ’Señora Magaly como está‚ mucho gusto, Manuel de ‘Mujeres arriba’”, manifestó y señaló que la ‘Urraca’ en todo momento se mantuvo “diva y altiva” y que el ‘quiebre’ se dio cuando le habló de Milett Figueroa.

“Te juro, te hablo de todo corazón, recién estaba empezando la carrera y me sentí mal, me sentí triste, sentí que la nota no iba. Yo sentí su molestia porque llegaba del avión, llegaba cansada y un pulpín atrevido llega al aeropuerto y le mete el micro” , detalló.

“Yo no iba en son de malicia, se los juro, yo iba porque los jefes me dijeron”, recordó. El ‘Chino’ reveló también que tras la emisión de aquella nota, que empezó a rebotar en todos los medios locales, andaba “escondido en la oficina, no quería ver la tele, tenía miedo. Me avergonzaba”.

LANZÓ SU CANAL DEL YOUTUBE TRAS EL FIN DE EBDT

“En Boca de Todos” se despidió de la televisión peruana el último 28 de octubre luego de más de cinco años al aire, y aunque ProTV ha confirmado que lanzarán un nuevo proyecto en el 2023, lo cierto es que varios miembros de la producción se han quedado sin trabajo tras el fin del programa de entretenimiento.

Lejos de amilanarse por su futuro incierto, los reporteros Christian Bayro y Manuel Paz Soldán, más conocido como el ‘Chino’, se unieron a otros dos camarógrafos para lanzar su propio programa en YouTube, el cual ha sido denominado “¿Y ahora qué?”, en el que entrevistan a diversos personajes de la farándula.

