¡ERA UN SECRETO A VOCES! Magaly Medina y Alfredo Zambrano se reconciliaron luego de pasar tres meses separados a raíz de una pelea que obligó a notario a retirarse de la vivienda que compartía con la conductora de TV, quien días después confirmó que había puesto fin a su matrimonio.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo a la revista Cosas Perú, Magaly Medina puntualizó que su matrimonio se vio afectada por la pandemia y no por terceras personas como se especuló en su momento y que eso fue una de las causas de la separación, cuyos detalles se sabrá este miércoles 2 de junio en la edición especial de la publicación.

En su momento, en una entrevista con Beto Ortiz, la directora del programa ‘Magaly TV: La firme’ sostuvo que tras sufrir el contagio de la COVID-19, reflexionó sobre la vida y que junto a su esposo empezaron a discutir sobre la idea de tener un hijo comprando óvulos.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’”, recalcó Magaly.

Ahora con la reconciliación ambos podrían nuevamente pensar en esta posibilidad a pesar que ella indicó que serían “padres abuelitos” para su hijo.

VIAJES DE RECONCILIACIÓN

Hace unos días, Daniela Darcourt habría puesto en evidencia a Magaly Medina por sus constantes viajes a Miami , donde al parecer se encontraba con Alfredo Zambrano para conversar y arreglar diferencias. Incluso, en su último vuelo se reencontró con Jessica Newton, quien habría hecho de intermediaria para que esta reconciliación se de y ambos decidan nuevamente unir sus vidas.

Recordemos que el pasado 30 de marzo, Magaly Medina comunicó muy apenada el fin de su matrimonio y fuentes allegadas a la pareja contaron que esta decisión se tomó luego que ambos no lograran saldar diferencias y tuvieran una fuerte pelea, por lo que Alfredo Zambrano optó por irse de la casa e irse de viaje con su hija y su sobrina.

PUEDES LEER: Daniela Darcourt echó a Magaly por sus viajes a Miami donde se encontraría con su notario

Posteriormente, en una entrevista exclusiva para Trome , el notario dio indicios de querer acercarse a su aún esposa y tumbar la pared que ella había puesto entre los dos, ya que el escándalo que se armó tras la especulación de su ingreso a ‘El Artista del Año’ hizo que la ‘Urraca’ defendiera con uñas y dientes lo que ella cree suyo y fue así que ambos lograron un acercamiento que llevó a esta reconciliación.

“Esta es una situación (su separación) en la que Magaly y yo estamos muy apenados, pero a veces hay que tomar decisiones en las que ya por mucho conversar y dialogar, no puedes llegar a un buen entendimiento”, indicó el notario Zambrano sobre el fin de su relación con Magaly Medina.

“El amor no se ha esfumado para nada, por mi parte va estar latente mucho tiempo”, agregó el notario.

Asimismo, recalcó que no sabía si se trataba de una separación definitiva. “Eso no se lo sabemos ni ella ni yo, lo que pasa, te reitero es que ya hemos decidido esta situación, darnos la mano y que cada uno continúe con su vida, esa es la realidad”.

“Ni un milímetro de amor se ha ido, a tal punto que si yo la veo voy a querer abrazarla, pero es preferible que cada uno continúe con su camino porque no queremos arruinar la vida del uno y del otro”, recalcó.

MAGALY: “ME DEMOSTRÓ QUE LE IMPORTO”

Magaly Medina, en otra entrevista a Trome, reveló que tuvo un acercamiento con su esposo Alfredo Zambrano , pero no sabe si se darán una oportunidad para reanudar su matrimonio y dijo que Jessica Newton fue el ‘Cupido’ de ambos cuando publicó, en sus redes sociales un video donde el notario le canta el tema ‘Tú de qué vas’.

“Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad”, dijo Magaly.

“Aún no me han llegado las flores (ríe), por el momento sigo haciendo mi vida normal y él también, ya veremos qué decisión tomamos”, agregó.

En tanto, Jessica Newton señaló que Magaly y el notario se aman mucho.

“Alfredo siempre le ha cantado esa canción (‘Tú de qué vas’) a Magaly, así que le mandó el video a mi esposo para que lo coloque en las redes sociales para hacer una suerte de declaración de amor a ella y yo más que feliz. Lo mejor para ellos es estar juntos, se aman y complementan muy bien”, precisó la reina de belleza.