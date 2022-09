Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su programa para hablar del rating, luego del enfrentamiento mediático que ha tenido en los últimos días con Rodrigo González, el mismo que empezó cuando la urraca se burló de las cifras de audiencia de la entrevista de Giuliana Rengifo para Amor y Fuego.

La conductora de Magaly Tv La Firme sacó el tema al hablar de Gisela Valcárcel y el fin de La Gran Estrella, un reality de canto que no obtuvo el rating esperado. “La Gise no soporta los fracasos, así que que no me venga a contar el cuento de que su última temporada, que fue un desastre, que ella está encantada de la vida y que cumplió su sueño televisivo. Eso es mentira. Ella y yo lo sabemos, porque somos mujeres que nos encanta ganar, nos encanta ser líderes”, acotó la periodista.

En ese sentido, le recomendó a la ‘Señito’ que no finga que no le da importancia a las cifras de audiencias y admitió que se frustra cuando su programa no obtiene el rating alto. “Si fuera así, no estuviera en televisión, a todos nos interesa ganar, a mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente, es cierto, cuando acá no tengo buen rating, ya saben cómo me pongo ”, dijo Magaly Medina.

La urraca aprovechó la oportunidad para mandarle una advertencia a su equipo de trabajo y una ‘chiquita’ a Andrea Llosa, quien aseguró que se puede confirmar con Ibope que le deja un ‘colchón’ a la pelirroja. “Así que si no trabajan, para qué me molestan, y cuando me llevan la contraria también ya saben cómo me pongo y cuando me dicen que me dejan colchón cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, acá las cosas por su nombre ”, sentenció la periodista.

Magaly le mandó una ‘chiquita’ a Andrea Llosa luego de asegurar que le deja un buen colchón a su programa.

TE PUEDE INTERESAR

Robotín y Robotina se burlan de ampay: “Le están tomando el pelo a Magaly”

Rafael Cardozo y el mensaje que confirmaría el fin de su relación con ‘Cachaza’

La Pánfila denuncia de agresión de vecina y llora porque nadie la defiende