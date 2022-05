¡CON PALO! Magaly Medina puso en evidencia el mensaje que le escribió Ethel Pozo, luego que la hija de Gisela Valcárcel afirmó que se contactó con la ‘urraca’ para garantizarle que jamás se burlaría de su dolor tras el anuncio de su separación.

“Cuando se separó de su esposo, le envié un mensaje privado que dejó en visto, diciéndole que jamás lo tocaría. La respeto y respeto a todo lo que haga su trabajo. Vengo de una mamá empírica también”, aseguró.

Sin embargo, Magaly Medina mostró la captura del mensaje que Ethel Pozo le envió en Instagram, el cual efectivamente no respondió. En la captura se lee que efectivamente se refiere a un tema de su esposo, pero en aclaración a una historia de Medina.

“Donde dice que no me atacaría, se creó un cuento en la cabeza, solo me dice que no dijeron lo que sí dijeron... Hay gente que está acostumbrada a decir mentiras y si no tienes como desmentirlas se quedan en la cabeza de las personas que lo escuchan... ¿En que momento? me escribió a decirme eso”, expresó.

Magaly Medina responde fuerte a Ethel Pozo y la desmiente con chat (Video: ATV)

Magaly Medina a Ethel Pozo: “Qué mentirosilla, con razón el ‘Gato’ te bloqueó”

La conductora afirmó que el programa de América TV dejó entrever que Alfredo Zambrano iría a El Artista del Año de Gisela Valcárcel.

“Qué mentirosilla es, mentirosilla, con razón el ‘Gato’ te tiene bloqueada jajajaja (…) “Estoy bloqueada, ya no soy su amiga” ¿Cuál es el problema que te bloquee? Recién lo conociste”, enfatizó.

