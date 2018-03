Ricardo Rondón se burló de Magaly Medina tras ser rechazada por Jefferson Farfán [FOTOS y VIDEOS]

Después que Magaly Medina contara sobre su frustrada entrevista a Jefferson Farfán en su programa ‘La Purita Verdad’, Ricardo Rondón, panelista de ‘En boca de todos’, se burló de la explicación de la ‘Urraca’.



"La verdad fue que no tuvo entrevista con Jefferson Farfán porque la choteó digan lo que digan. Fuiste hasta su casa, menos mal te invitaron, porque encima que te inviten y te desinviten es más rochoso ¿no?", dijo Ricardo Rondón sobre la situación de Magaly Medina.



Ricardo Rondón también indicó que Magaly Medina es “orgullosa” y “soberbia”.



“Quiso hacer famoso el búnker y esto fue lo que pasó (con Jefferson Farfán)”, agregó Ricardo Rondón sobre la negativa de la ‘Foquita’ de darle una entrevista a Magaly Medina.



"Por más que nos floreó 'yo soy la bruja de la televisión' o que fue por Melissa Klug (...) Magaly Medina se esmeró en tratar de demostrar que estuvo en la casa de Jefferson Farfán. (...) Claro, cuando ya te dolía como te molestaba que no te dio la entrevista, la casa de Farfán era como mi cuarto prefabricado en San Miguel", dijo Ricardo Rondón.



Ricardo Rondón se burló de Magaly Medina.

Jefferson Farfán se sinceró en 'En boca de todos' al indicar que jamás le daría una entrevista a Magaly Medina, pues dañó a su hermano, Paolo Guerrero.



Jefferson Farfán también mencionó que no entendía para qué quería entrevistarlo para su programa si ella siempre había tenido críticas contra los futbolistas y negó la versión que dio Magaly Medina, pues no sabía que ella lo entrevistaría.



"Yo le pido a la señora Magaly Medina que revise el celular de la persona que coordinó conmigo y que vea si en algún momento me mencionó el nombre de ella para que haga la entrevista en mi casa", dijo Jefferson Farfán.



Tal molestia causó Magaly Medina en Jefferson Farfán que le dio 24 horas a la conductora de 'La Purita Verdad' para que se rectifique.



"Esto para mí no es broma. Yo estoy hablando muy serio y quiero dejar este punto ahí. Y espero que quede aclarado el tema. Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly Medina para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que me metan a mí en cosas que nada que ver", aclaró Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán habla de Magaly Medina

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE