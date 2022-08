Magaly Medina se despachó con todo contra Gisela Valcárcel y el estreno de La Gran Estrella. La urraca criticó a la rubia conductora por haber anunciado su programa por todo lo alto, pero finalmente no alcanzar significativas cifras en el rating.

“Este año volvió con más de lo mismo, aunque le hubiésemos sugerido que haga lo mismo que el año pasado... ahora hace como ‘La voz’ y ‘Yo soy’, que son programas de canto, baile y música, con desconocidos. Los únicos conocidos son los couches y los jurados”, dijo la conductora.

En ese sentido, lamentó que la ‘Señito’ haya vendido su programa como una versión sensacional de La Voz. “Es la versión misia y pobre de La Voz. El único internacional que hay es Sergio George pero está ahí como una figura de hielo” , se burló Magaly, quien resaltó que el productor no entendió las burlas y disfuerzos de Gisela.

MAGALY CRITICA A YAHAIRA Y MICHELLE SOIFER

Magaly Medina también le dedicó varios de sus ácidos comentarios a Yahaira Plasencia, quien fue presentada como couch en La Gran Estrella. “Ella necesita entrenamiento vocal, cómo va enseñar a los participantes si ella no canta bien, les enseñará a mover el totó, pero a cantar no. ¿Cuál es su nivel, su trayectoria? si todo el mundo la critica, esta mujer no es una artista completa, hay que aterrizarla. Yahaira no está para ser couch de nadie, ella es la que necesita superar su voz, es ridículo que la nombren couch”, dijo indignada la conductora.

Asimismo, aseguró que Michelle Soifer tampoco tiene una gran carrera musical como para que la pongan de mentora. “Ella lo que tiene es una carrera como chica reality, les podría enseñar a armar vasitos, el juego de torta en la cara... ella no es cantante, además que seimpre ha salido y entrado del mundo de la música, ha sido inconstante, no ha tenido disciplina, perseverancia”, indicó la urraca.

Pese a ello, sí reconoció a Susan Ochoa y a Rubí Palomino como artistas.

