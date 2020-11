¡LE RESPONDIÓ CON TODO! Magaly Medina no dudó en responderle a las declaraciones que Sheyla Rojas dio en exclusiva a Trome en su edición dominical . La ‘Urraca’ la tildó como ‘ave de rapiña’ a la rubia y su abogado, pues indicó que su único interés es el dinero y no defender su dignidad o su honor. “Todo es por la angurria y codicia por la plata”

Sheyla Rojas había indicado que enjuiciaba a Magaly porque era hora de ponerle un ‘hasta aquí’ para que no dañe las honras de más personas, a lo que la periodista respondió. “No sabía que era la defensora de la farándula”.

Sobre el embargo de sus cuentas bancarias y bienes, la conductora de TV estalló y sostuvo que “resulta que ahora los abogados son jueces. Cómo van a embargar, si un juzgado no ha determinado si soy culpable o inocente. ¿De dónde sacan eso?, Eso es ganas de amedrentar, de meter miedo"

Magaly Medina le responde a Sheyla Rojas por la demanda que le entabló por difamación

“Es una angurria por la plata, codicia por la plata. No solo de Sheyla Rojas, sino también de su abogado, Son aves de rapiña. Me han visto con cara de la tinka, del tesoro escondido de los incas”, se burló Medina Vela.

“Cuando tú realmente quieres defender tu honor, tu dignidad, no te interesa el dinero, te interesa que esa persona se rectifique, que esa mancha no quede ahí. No pides que te de el seguro. La angurria es lo que me asquea”, recalcó.

En otro momento, se refirió a las comparaciones que Sheyla hizo sobre las cuentas de Instagram de ambas. “Yo en mi cuenta no estoy mostrando el trasero como si nada. Yo no uso mis redes sociales como un book o como un sitio de citas para conseguir amigos, romances, viajes, ni nada por el estilo. Que ella no me ponga en el mismo saco, demórate un poquito, piensa mejor y hablas”.

