Melissa Klug y Evelyn Vela formaban una de las amistades más sólidas de la farándula nacional; sin embargo, se distanciaron en medio de una inesperada polémica. La noticia de su alejamiento ha sido el foco de atención de muchos personajes de televisión, entre ellos, Magaly Medina.

En la reciente emisión de su programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos se pronunció sobre el distanciamiento de Melissa Klug y Evelyn Vela y dijo que es “raro no verlas unidas”.

“Bueno, se acabó la amistad, que habrá pasado entre ellas dos, solo ellas lo saben. Que raro no verlas unidas cuando ambas están gozando de sus respectivas parejas, ambas han encontrado el amor. Una se ha casado y la otra está comprometida”, señaló Medina.

¿POR QUÉ SE DISTANCIARON?

Como se recuerda, en una pasada entrevista con el programa “Mujeres al mando”, Evelyn Vela habló sobre el distanciamiento de Melissa Klug, de quien era su mejor amiga. Al ser consultada por lo que sucedió con su amistad, Vela señaló que antes estaban juntas todo el tiempo y se contaban todo, pero que ahora ya no es igual porque cada una está enfocada en sus cosas.

“Lo que pasa es que ya no somos mejores amigas definitivamente, porque antes parábamos las 24 horas juntas y nos contábamos todo. Ahora que yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos”, empezó diciendo la exvedette.

“Entonces prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos, por eso no podemos ser mejores amigas. Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. (El distanciamiento) son motivos personales”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug le responde a Milena Zárate por criticar su relación con Jesús Barco

Melissa Klug ‘dispara’ contra Milena por criticar su amorío con Jesús Barco: “Hay que tener con... ciencia”. Video: Magaly TV La Firme