Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en redes sociales y los seguidores que se conectaron le pidieron a la presentadora que opine sobre ‘Mande quien mande’, programa que conduce su amiga María Pía Copello junto a ‘La Carlota’.

‘La Urraca’ no fue ajena a las preguntas de sus fans y respondió a su fiel estilo: “Me estoy tomando mi tiempo porque sé que María Pía es una conductora que es capaz de dar más. Ahora, los productores tienen que trabajar más también” .

Medina también explicó que ‘América Hoy’, espacio liderado por Ethel Pozo, tiene menos rating que el programa ‘Mande quien mande’.

“Yo no la hubiera puesto de co-conductor a ‘La Carlota’, pero en unos días voy a hacer mi crítica y mi comentario. Sí, es cierto que han estado con un rating bajo y que no era lo que se esperaba. Sin embargo, su rating es mayor que el de ‘América Hoy’. Ustedes se fijan en el rating de María Pía, pero no el de la Ethel Pozo, de la ‘Retoquitos’ (Janet Barboza) y la ‘Tontita’ (Brunella Horna). Ellos hacen 4 ó 4.5 puntos y María Pía hace 6 puntos. Entonces, hay que ser un poco más equilibrados al criticar, no se critica por criticar”, señaló.

“Porque soy imparcial y porque María Pía, en lo personal es mi amiga mía, yo tengo que darle su tiempo. Las otras tienen más tiempo, creo que ellas tienen una o dos temporadas al aire y hacen 4 puntos. Ya pues, hay que ser justos”, concluyó Magaly.

VIDEO RECOMENDADO