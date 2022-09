Magaly Medina arremetió contra Tilsa Lozano, luego que la exVengadora descartó que vaya a gastar 100 mil dólares en su boda con el peleador Jackson Mora. ‘La Urraca’ opinó que Tilsa es ‘el símbolo de la amante en el país’ en clara alusión a su romance con el exfutbilista Juan Manuel Vargas.

“Estaba leyendo y la prensa de espectáculos le ha atribuido a Tilsa Lozano, a ‘Tilín Tilín’, unas declaraciones en las que ha negado que su matrimonio vaya a costar más de US$100 mil. Yo de verdad creo que la prensa de espectáculos siempre busca el titular, hay que vender y hay que exagerar y ser amarillos. Yo de verdad ni me molesto, no me fastidia cuando algo ni me toca y yo sé que no es verdad, porque la prensa siempre tiende a querer enfrentar”, dijo inicialmente.

“Lo que Tilsa dijo no tiene absolutamente nada de malo y ella no dijo: ‘No, porque Magaly hizo eso’, lo que pasa es que la prensa quiere de todas maneras que sea así (enfrentarlas), pero hay que jugar limpio. Es que es cierto, la felicidad de un matrimonio no depende de cuánto hayas gastado, gastes S/200 o U$300 mil. La felicidad no depende de la calidad de tu boda, de cuanta plata hayas tirado, cuanta fiesta hayas hecho, nadie sabe de lo que depende mantener un matrimonio”, agregó.

La conductora de televisión no se guardó nada y arremetió contra la exVengadora, recordando el romance clandestino que mantuvo con el Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. “Es cierto, hay matrimonios que han sido todos pomposos y que se han destruido por cachos, por cuernos. Claro, ella lo sabe bien, porque ella ha sido la imagen y semejanza y símbolo de la amante en el país y que ahora se gasten en ella US$20 mil, ya date por bien servida”, indicó.

Y continuó: “Pero se va a gastar más plata el Jackson Mora, y si alguien se la quiere gastar, alguien la quiere llevar al altar después de todo el historial que le hemos conocido (...) Imagínate, ella sabe bien lo que las personas cornudas deben sentir porque finalmente ella fue una de las personas más detestadas y odiadas en su momento aquí porque era la encarnación misma de la otra, de la amante, eso fue por muchísimos años”.

“Pero si hay un hombre, que cuando ella pensó que ya nadie la iba a llevar al altar, encontró a Jackson Mora y que la quiere matrimoniar y le ha dado su anillito y la va convertir en señora, pues agradece hija, y de verdad no sé para que la vinculan conmigo porque sus declaraciones nada tienen que ver con mi situación, por lo menos yo aludida no me siento. No sé porque la prensa se araña por mí, no me defiendan compadres que yo me defiendo sola”, finalizó Medina su contundente discurso.

