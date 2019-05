Magaly Medina tildó de 'chismosa de quinta' y 'hambrienta de pantalla' a Yeni Vilcatoma | VIDEO | FOTOS

La congresista Yeni Vilcatoma volvió a arremeter esta mañana en contra del presidente Martín Vizcarra al involucrarlo por un misterioso y poco creíble 'Caso Yahaira', por lo que en redes sociales calificaron a la parlamentaria como la nueva 'Magaly Medina de la política'. Sin embargo, la periodista de espectáculos se dio tiempo para mandarse con todo y tildarla de 'chismosa de quinta' y 'angurrienta de pantalla'.



Magaly Medina sostuvo en su programa que no se explicaba cómo una congresista de la República lanzó "lanzó una frase tan atrevida y sin tener nada en qué sustentarse". "A esta congresista la han hecho patinar grandemente, porque creo que nadie tiene derecho a tirar una piedra, tirar una información por ahí y dejar que todo el mundo especule lo que le da la gana...Eso es ser una chismosa de quinta, porque los periodistas del espectáculos no hacemos eso, pero como ella está tan hambrienta de salir en pantalla", agregó la conductora de 'Magaly Tv: La firme"

La 'Urraca' no perdió tiempo para burlarse de Yeni Vilcatoma luego de escuchar sus declaraciones a su reportero. "La heroína nacional quiere ser la mujer. Entonces ahora no se le ocurrió mejor cosa que soltar, pero con Milagros dijo Yahaira".



"Ella suena amenazadora. Todos los malpensados, todos empezaron a especular ¿Qué hotel de Tacna? ¿Qué Yahaira Plasencia? ¿Qué tiene que ver con Vizcarra", dijo indignada Magaly Medina.



"La señora se atrevió a soltar como si estuviera entre comadres, entre vecinas, así como si estuviera contando algo. Cuando se dio cuenta lo que había hecho por bocona, luego agarró y dijo que no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia ni el espectáculo", enfatizó.



Asimismo, agregó que Yeni Vilcatoma no se merece estar en un canal de televisión ni del Congreso. "De rumores y especulaciones no se hacen programas de televisión señora congresista, vaya usted a hacer leyes y a pedir por los que han votado por usted, esa es su función, no la de estar tirando chismes sin fundamentos".



"Esa señora no tiene autoridad moral para estar sentada conduciendo un programa en el Congreso, ni de su barrio, ni de su esquina"