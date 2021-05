Magaly Medina decidió pronunciarse sobre el debate técnico realizado por el Jurado Nacional de Elecciones y no dudó en arremeter contra Dina Boluarte y su acusación sobre la supuesta amante que Alberto Fujimori . La ‘Urraca’ tildó de ‘burrada’ y chisme de peluquería y callejón por lanzar un chisme y “ponerlo como un hecho concreto y válido y que eso beneficiará a millones de peruanos”

“Fui tendencia en las redes sociales, el nombre de Magaly fue tendencia debido a que los usuarios de las redes comenzaron a comentar lo que dijo esta tan enterada señora Dina Boluarte. ¿Qué tiene que ver la reforma del Estado con que un presidente del Perú vaya a alguna región del Perú buscando una amante. Qué tiene que ver con reforma recoger un chisme de la calle y ponerlo como un hecho concreto y válido y que eso beneficiará a millones de peruanos”, recalcó la conductora de TV.

“Yo no entiendo como Dina Boluarte puede ser candidata a la vicepresidencia de este país con tan poco cerebro, no lo entiendo, por eso es que las redes sociales le han creado cientos de memes y cientos de burlas. Me han nombrado tantas veces que hasta la pusieron a ella dentro de mi set. Hasta para hacer ampays hay que estar preparados, hay que hacer estrategia y tener un cierto ordenamiento. Hasta para eso tienes que saber”, defendió su rubro la periodista de espectáculos.

“El chisme de la peluquería y el callejón, pero ponerlo a nivel del debate donde los peruanos tenemos que darnos cuenta quién sí tiene un planteamiento para dirigir nuestro país los próximos cinco años”, agregó molesta la ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly Medina pidió respeto a su programa. “Hay que respetar mi programa, porque con seriedad siempre lo que he presentado no han sido rumores vagos, siempre todo ha sido debidamente comprobado. Es como si yo me pusiera a hablar ahorita de cómo reformar el estado peruano”.

